2025. október 9. csütörtök Dénes
Nyitókép: Unsplash

Zalai választás - a rendőrség nem nyomoz, mégis megismétlik a szavazást

Infostart / MTI

Bűncselekmény hiányában nem nyomoz a rendőrség a Magyarföldön szeptember 7-én lezajlott, a területi választási bizottság által tömeges betelepülések miatt törvénysértőnek tartott időközi polgármester-választás ügyében.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére csütörtökön azt közölte: a rendőrségre szeptember 15-én érkezett bejelentés választási csalás miatt. A ZVRFK azonban bűncselekmény hiányában a feljelentést elutasította.

Mester László, a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője ezzel kapcsolatban elmondta: a rendőrség megállapítása nem befolyásolja a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság szeptember 15-ei jogerős döntését, amely szerint a választási eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján megvalósult a törvénysértés.

Az időközi polgármester-választást így most vasárnap megismétlik.

Magyarföldön azért kellett időközi választást tartani, mert a kétfős képviselő-testület a feloszlás mellett döntött, így megszűnt az addigi polgármester tisztsége is.

A településen 66 választópolgár szerepelt a névjegyzékben a szeptember 7-én tartott választás napján.

A képviselők megválasztása érvényes volt, hat jelölt közül a korábban is mandátummal rendelkező, a feloszlatást kezdeményező két személy nyert. A polgármesteri tisztségért négy polgármesterjelölt mérette meg magát, a választást 26 szavazattal Farkas Gábor nyerte.

A területi választási bizottság az egyik alulmaradt polgármester-jelölt fellebbezése alapján megállapította, hogy

június vége és szeptember eleje között csaknem harmadával, 48-ról 66-ra emelkedett a településre állandó lakcímmel bejelentettek száma.

A nyertes Farkas Gábor is csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egyébként egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma.

A jogerős határozat szerint a magyarföldi időközi választás eredménye sérti a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét előíró választási alapelveket, "mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatja, akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák".

Horváth Attila, a csesztregi közös önkormányzati hivatal jegyzője elmondta: Magyarföldön a korábbi négy független polgármester-jelölt közül Tóth Zoltán visszalépett. Vasárnap így hárman méretik meg magukat, Farkas Gábor, Gyöngy Ramóna és Szabó Erzsébet, akikre az a 66 választópolgár szavazhat, akik szeptember 7-én is szerepeltek a névjegyzékben.

választás

betelepítés

törvénysértés

