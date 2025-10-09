Néhány nap, és kezdődnek az őszi érettségik

2025. október 10-én a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődnek a 2025/2026-os tanév őszi érettségi vizsgái. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. A jelentkezési adatok alapján idén ősszel 221 intézményben várhatóan 24 390 tanuló érettségizik, a lebonyolításban 270 érettségi vizsgabizottság működik közre – írja közleményében az Oktatási Hivatal.

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az előrehozott (58,8 százalék) és a szintemelő (29,2 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követik a javító (5,1 százalék), a rendes (2,5 százalék), az ismétlő (2,6 százalék) és a kiegészítő (0,9 százalék), valamint a pótló vizsgák (0,9 százalék).

A közép és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 10. és október 27., az emelt szintű szóbeliket november 6. és 10., a középszintű szóbeliket pedig november 17. és 21. között tartják. Az érettségizők várhatóan több mint 25 700 vizsgát tesznek: mintegy 14 400-at emelt, 11 300-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat (pl. történelem, matematika) külön számolva – középszintű érettségit 52, emelt szintűt pedig 43 tantárgyból tesznek majd.

A 2025-ös őszi érettségi vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai és a további részletes információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.