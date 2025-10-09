ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Keresik a jászberényi állatkert egyik lakóját, az emberek segítségét kérik

Infostart

Két dél-afrikai sül érkezett az állatkertbe két hete. Később a gondozók valamiért nyitva találták az állatok lakóhelyét, és az egyik sülnek azóta sem akadtak a nyomára.

Eltűnt állat miatt kérte a lakosság, a látogatók segítségét a Jászberényi Állat- és Növénykert kollektívája – írja a szoljon.hu.

„Október 7-én vették észre gondozóink, hogy a két hete a debreceni állatkertből hozzánk érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt. Ugyan a lakattal zárható fém ajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, de az ajtót rögzítő fémszalagot - pántot - szétvágták, és kollégáink az ajtót nyitva találták. Egyértelművé vált, hogy hétfő 18 óra és kedd reggel 7 óra között illetéktelen személy a ketrec ajtajának tartópántját átvágva az ajtót kinyitotta. A gondozók a sülöket sajnos már nem találták a helyükön” – adta hírül Facebook-bejegyzésében az állatkert.

Az állatok keresése azonnal elkezdődött mind az állatkerten belül, mind azon kívül, azonban sötétedésig sem találták meg őket. Mivel alapvetően éjszaka aktív lényekről van szó, így a a kutatást kapukon belül éjszaka is folytatták hőkamerával, és az egyik sülnek sikerült is a nyomára akadni.

A másik példány hollétéről viszont nincs információ, és van rá esély, hogy kiszökhetett a kerítés alatt a Zagyva hullámterére

– részletezte a park. Az illetékesek hangsúlyozták: nem tudják, mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött. Az egyik állatot ugyanis befogták, a másik egyed egy tüskéjét a karantén melletti állatkerti kerítés külső oldalán, egy nagyobb, kibújásra alkalmas helyen találták meg.

A keresésben a Kutyákkal az Életért Alapítvány képviselője és nyomkövető kutyája is megpróbált segíteni, de a délutáni nagy zápor után nem sikerült a szökevényt megtalálni.

Az állatkert kéri, hogy ha valaki esetleg látja a szökött sült, az értesítse őket a megadott elérhetőségen.

A sülfélék éjszaka aktív, abszolút jámbor, az emberre és az állatokra teljesen veszélytelen rágcsáló állatok, melyek kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak. Megfogni azonban nem ajánlatos őket, ugyanis ha veszélyben érzik magukat, tüskéiket széttárva nekitolatnak a fenyegetést jelentőnek és kellemetlen, fájdalmas szúrásokkal védekeznek. A közhiedelemmel ellentétben tüskéiket nem tudják kilőni.

A Jászberényi Állat- és Növénykert azt a lehetőséget sem tartja kizártnak, hogy feleslegesek az óvintézkedések, mert a behatolónak sikerült ellopnia a hiányzó állatot.

