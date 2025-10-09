Folyamatos a fegyverropogás a Balatonnál

A Balaton-parti nádasokban és a strandok környékén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a rendőrség engedélyével vaddisznókat, aranysakálokat és rókákat lőhetnek ki. A lakosság bejelentést tehet a vadak megjelenéséről, a helyszíneken pedig figyelmeztető táblákat helyeznek ki a biztonság érdekében – írja a sonline.hu.

Ebben az időszakban sok más településen is hasonló engedélyek vannak érvényben: például Siófokon belterületen is kilőhetnek vadakat egészen október 31-ig, engedélyt kaptak rá a vadászok, mivel a Siófok Sóstói városrész adótornyaitól a 7-es út és az M7 autópályától északra eső határvonaltól, illetve északról a Balatonig elterülő területen elszaporodtak a vaddisznók, őzek, szarvasok és más szőrmés kártevők (róka, aranysakál, borz).