2025. október 8. szerda Koppány
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy kamion okmányait ellenőrzik az ártándi határátkelőhely belépési oldalán 2014. április 29-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Megszállta a NAV a Golgota úti piacot Budapesten, nem tudtak elfutni az árusok

Infostart

Mintha akciófilm forgott volna a budapesti Golgota úti piacon, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei civilben rábukkantak a gyanús pavilonokra. Amikor a két árus megneszelte, hogy a „vásárlók” valójában pénzügyőrök, megnyomták a vészcsengőt, majd próbáltak elmenekülni.

A budapesti Golgota úti piacon az árusok összetartó közössége hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást, ha kiszimatolják a hatóság képviselőit a tömegben. Ilyenkor a pavilonok sietve bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig felkapják a nyúlcipőt.

Ezúttal azonban nem volt menekvés - olvasható a NAV közleményében. A NAV pénzügyőrei civilben vették észre a hamis ruhákat kínáló pavilonokat. Az egyenruhás erősítés pillanatok alatt a helyszínre érkezett. A riasztás megszólalt ugyan, de hiába: az eladók nem tudtak elszaladni, a pénzügyőrök gyorsabbak voltak.

A két egymás melletti standon összesen 1 650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott (Hugo Boss, Philipp Plein, Adidas, Gucci...) hamis ruhát találtak és foglaltak le a pénzügyőrök, amelyekkel az elkövetők csaknem 90 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a standok egy magánszemélyhez tartoztak, aki feleségével együtt árulta a hamisítványokat; működési engedélyt és kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolást nem tudott bemutatni.

A silány minőségű, jogsértő portékákat a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették, és megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisítványok.

Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.

A hamis ruhák mögött nemcsak anyagi kár húzódik. Ezek a termékek gyakran silány minőségű, egészségre veszélyes anyagokból készülnek, és a vásárló semmilyen garanciát nem kap. Ráadásul minden egyes eladott hamisítvány a tisztességes magyar kereskedők érdekeit veszélyeztetik - hívja fel a figyelmet a NAV.

A nyitókép illusztráció.

