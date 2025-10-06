ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Bayer Zsoltnak és Ambrózy Áronnak a Pikk Extra című, a Magyar Nemzet Youtube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a Facebookon nyilatkozott a közeljövő terveiről

Infostart / MTI

"Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít" - írta a miniszterelnök.

Veszprém épülése olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége - írta a kormányfő a Facebookon.

"Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet" - fogalmazott a kormányfő, rámutatva arra: ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás.

"Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot" - tette hozzá Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor a Facebookon nyilatkozott a közeljövő terveiről

