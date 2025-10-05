ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK

Nem csak utasok voltak a villamoson, körözött személyekre csaptak le

Infostart / MTI

Kilenc villamos és a 3-as metró vonalán tartottak ellenőrzést szeptemberben a budapesti rendőrök, négy embert elfogtak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n.

A tájékoztatás szerint a BRFK és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) stratégiai partnersége keretében rendszeresek az ellenőrzések a közösségi közlekedési eszközökön az utasok biztonsága érdekében.

Szeptemberben a 3-as metró vonalán, valamint az 1-es, az 1A, a 4-es, a 6-os, a 17-es, a 41-es, a 47-es, az 56-os és az 56A villamosokon, azok megállóhelyein és az aluljárókban tartottak ellenőrzést – ismertették.

Az akciók során az egyenruhások 297 embert igazoltattak, négy embert pedig elfogtak: hármat körözés, egyet a bűnügyi felügyelet szabályainak megsértése miatt. A rendőrök közterületi alkoholfogyasztás miatt hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egy alkalommal szabálysértési feljelentést tettek, egy embert előállítottak – tették hozzá.

Kiemelték: a BKK és a BRFK kiemelten kezeli az utasok biztonságát, ezért a későbbiekben is hasonló ellenőrzések várhatók.

A BKK közleménye itt érhető el.

Kezdőlap    Belföld    Nem csak utasok voltak a villamoson, körözött személyekre csaptak le

budapest

villamos

bkk

elfogás

brfk

közösségi közlekedés

igazoltatás

metró

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot

Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot
Már látható a hazai mozikban a Fesztiválország című zenés dokumentumfilm, amely a magyar könnyűzenei fesztiválok több mint három évtizedes történetét és kialakulását mutatja be. Az alkotás a kulisszák mögé is betekintést enged, megszólaltatja a fesztiválok megálmodóit és a zenészvilág képviselőit – mondta el az InfoRádióban Csizmadia Attila társrendező.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel

Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel

Aggasztóan alacsony szintre süllyedt a Balaton vízszintje, jelenleg 66 centiméteren áll, ami még nem közelíti meg a valaha mért legalacsonyabb, 23 centiméteres szintet, de a maximális szabályozási szintnek csupán körülbelül a felét teszi ki - írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még egy utolsó rohamot indít a kellemes őszi idő: kicsit melegszik az idő a jövő héten

Még egy utolsó rohamot indít a kellemes őszi idő: kicsit melegszik az idő a jövő héten

A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Russia says it carried out an overnight strike on Ukrainian military and infrastructure targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 13:55
Az extrém viharoknak is ellenáll a hamarosan üzembe álló új, hazai hibrid naperőmű
2025. október 5. 13:39
Dobrev Klára bemutatta a DK 106 országgyűlési képviselőjelöltjét
×
×
×
×