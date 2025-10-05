Nem csak utasok voltak a villamoson, körözött személyekre csaptak le

A tájékoztatás szerint a BRFK és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) stratégiai partnersége keretében rendszeresek az ellenőrzések a közösségi közlekedési eszközökön az utasok biztonsága érdekében.

Szeptemberben a 3-as metró vonalán, valamint az 1-es, az 1A, a 4-es, a 6-os, a 17-es, a 41-es, a 47-es, az 56-os és az 56A villamosokon, azok megállóhelyein és az aluljárókban tartottak ellenőrzést – ismertették.

Az akciók során az egyenruhások 297 embert igazoltattak, négy embert pedig elfogtak: hármat körözés, egyet a bűnügyi felügyelet szabályainak megsértése miatt. A rendőrök közterületi alkoholfogyasztás miatt hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egy alkalommal szabálysértési feljelentést tettek, egy embert előállítottak – tették hozzá.

Kiemelték: a BKK és a BRFK kiemelten kezeli az utasok biztonságát, ezért a későbbiekben is hasonló ellenőrzések várhatók.

A BKK közleménye itt érhető el.