Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart Budapesten, a minisztériumban 2023. október 9-én. Hankó Balázs szerint az elmúlt hónapban megérdemelt sikerek érték Magyarországot, mivel Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes lett a magyar szakképzés, már 12 magyar egyetem van a világ legjobb öt százalékában, és két magyar kutató kapott Nobel-díjat.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Magyar–amerikai egyetemi konzorcium jött létre a mesterséges intelligencia kutatására

Infostart / MTI

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be csütörtökön a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem közötti együttműködést.

A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a konzorciumba tömörült magyar és amerikai kutatók XIV. Leó pápa mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatása alapján keresik majd a válaszokat az MI terjedése által felvetődő kérdésekre.

„Az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mesterséges intelligenciával és etikával foglalkozó kutatócsoportja 1 millió dolláros kormányzati támogatásból keres megoldásokat a jelenünk és a jövőnk szempontjából meghatározó kérdésre”

– mondta. Hankó Balázs washingtoni látogatásának második napján a Georgetown Egyetem alkotmányjogi intézetének hallgatói és oktatói előtt tartott előadást a magyar alkotmányosság, valamint a kultúra, az innováció és a családpolitika közötti összefüggésekről. A miniszter beszámolt a 2011-ben elfogadott magyar alaptörvényről, amelyről elmondta, hogy egyebek mellett rögzíti a családi értékvállalást, Magyarország keresztény elkötelezettségét, valamint az ország szuverenitásának alapelveit. Az alkotmány „egyértelmű iránytű arra, hogy az irányvesztett Európai Unióban hogyan lehet a patriótáknak a nemzeti identitást, a nemzeti kultúrát és a versenyképességet szolgálni” – fogalmazott.

Hankó Balázs a megújult magyar felsőoktatás működéséről, versenyképességének javulásáról tájékoztatta Ilya Shapiro alkotmányjogászt, a Manhattan Institute alkotmányossági kérdésekkel foglalkozó igazgatóját. A megbeszélésen szóba kerültek a magyar felsőoktatást érintő európai uniós korlátozások kérdései is, amivel kapcsolatban Ilya Shapiro érthetetlennek nevezte a Brüsszelből a magyar felsőoktatás felé irányuló megszorításokat.

