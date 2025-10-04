Karácsony Gergely is megszólalt "Zsolti bácsi"-ügyben

A Népszavának adott interjúKarácsony Gergely főpolgármester, aki szerint Budapesttel kapcsolatban a legfontosabb kérdés, mit dönt Orbán Viktor, bedönti-e Budapestet vagy sem. Ezzel kapcsolatban már tárgyalt Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel többször is nyáron, de a kormány más tárcavezetőivel is, ezekből a megbeszélésekből az derült ki, hogy az állam semmilyen szolgáltatást nem szeretne átvenni a fővárostól. Év végéig "pénzügyi manőverekkel" "el tudnak vergődni", de az adósságmentes évzárás nagyon nehéz lesz, márpedig a törvény előírja ezt; Budapest csődje esetén mégsem mondana le, mert "nem ő idézte elő a helyzetet", "a kormány fosztotta ki a várost".

Jövendölése szerint a kormány nem fogja feloszlatni a fővárosi közgyűlést, de nem is érdeke "magára húzni" a politikai felelősséget ebben a helyzetben. Azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy ez a közgyűlés feloszlatja magát, de egy önkormányzati választás most "egyik oldalnak sem jönne jól".

A főpolgármester beszélt a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről is, szerinte nincs is Zsolti bácsi, nincs is konkrét információ jelenleg, az ügy jelenleg azt szolgálja, hogy elvigye a fókuszt más kérdésekről.

"Az persze felháborító, hogy Juhász Péternél házkutatást tartottak, csak mert elmondta a véleményét. De a lényeg mégiscsak az lenne, hogy nagyon sok mindent tudunk biztosan a gyermekvédelmi rendszerről, amelyek önmagukban kétségbeejtőek. Nekem, aki semmilyen módon nem vagyok érintett a 2026-os választáson, engedtessék meg felvetnem az ellenzéknek, hogy amikor a valódi ügyek is gyomorforgatók, akkor felesleges lyukra futni" - mondta Karácsony Gergely.