Ilyen telünk lehet – kiderült, hogy reménykedhetünk-e a fehér karácsonyban

Októberben reggelente tartósan hűvösebb, párás időre kell készülni, míg november végére már jelentősebb fagyok és havazások is előfordulhatnak a hegyvidékeken. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint az idei tél az átlagnál enyhébb lesz, különösen az ősz és a tél eleje mutathat melegebb időjárást – írja a Blikk Rúzs.

A brit állami meteorológiai szolgálat előrejelzései alapján ősszel és a tél elején a megszokottakhoz képest magasabb hőmérséklet várható. Nem kizárt, hogy ez a tendencia a tél második felében is kitart, bár akkor már gyakoribbak lehetnek a hidegebb időszakok.

Milyen idő várható októberben?

Bár a napokban mást tapasztalhattunk meg, október elején még előfordulhatnak akár 20 Celsius-fok körüli nappali maximumok, különösen a déli és nyugati országrészben. Az éjszakák viszont hidegek lesznek, a hónap végére több helyen fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. A ködös reggelek rendszeressé válnak, főleg a folyóvölgyekben és az Alföldön.

A portál azt írja,

az Északi-középhegység magasabb pontjain október közepétől akár gyenge havas eső is előfordulhat.

Több csapadék az első és a harmadik hét környékén várható, amikor ciklonok érkeznek. A hónap közepére egyre látványosabbá válik az őszi lombszíneződés. Október végére már gyakrabban kell majd elővenni a vastagabb kabátokat.

Fehér lesz-e az idei karácsony?

November első felében az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet 5–10 Celsius-fok között alakul, éjszaka viszont gyakran fagypont alá süllyed. A hónap közepére megjelennek az első komolyabb fagyok, különösen a fagyzugos völgyekben. Egyre gyakoribb lesz a borongós, nyirkos idő, a napos órák száma jelentősen lecsökken. Az ország nagy részén gyakran számíthatunk majd esőre, szitálásra, ködszitálásra.

A hegyvidékeken egyre nagyobb eséllyel fordul elő havas eső, majd hó. A Bakonyban, a Bükkben és a Mátrában november végére már vékony hótakaró is kialakulhat. November végén már vastag kabát, sál és kesztyű nélkül nem lesz érdemes útnak indulni. A hónap összességében a borongós, hideg és nyirkos idő uralma alatt telik, előrevetítve a közelgő telet. Novemberben és decemberben az eső lehet a gyakoribb, míg a tél későbbi szakaszában valószínűleg szárazabb napok jönnek.

A fehér karácsony esélye így meglehetősen alacsony, inkább enyhe, esős ünnepekre készülhetünk.

Az amerikai NASA-GMAO és a NOAA kutatóintézet sem látja másként: előrejelzésük szerint az ősz és a tél első fele melegebb lesz a megszokottnál, később viszont inkább átlagos téli időjárás várható. A japán JAMSTEC szerint is a tél eleje lesz az enyhébb, majd ahogy közeledik tavasz, fokozatosan kiegyenlítődik a hőmérséklet.

A Columbia Egyetem klímakutatói szerint is a tél első fele jóval melegebb lehet a sokéves átlagnál, a második fele viszont már közelít a megszokott hideghez. Az ECMWF előrejelzései alapján Nyugat-Európában hidegebb, szárazabb periódus is várható, de összességében Európa nagy részén melegebb lesz az ősz és a tél kezdete.