Salgótarján: ezek épülnek az üveggyár helyén

Történelmi pillanat: a terület tulajdonosa megkezdte az egykori öblösüveggyár épületeinek szakaszos elbontását!- írja közösségi oldalán Salgótarján polgármestere.

Kreicsi Bálint hozzáteszi: történt már bontás korábban is, a még értékesíthető anyagok kinyerése érdekében. A mostani tulajdonosnak azonban az a célja, hogy megnyílhasson az út a felvázolt fejlesztések előtt.

Időközben az ipari funkcióból a tervezett hasznosításnak megfelelően módosult a gyár övezeti besorolása. A kizárólagos ipari területfelhasználás általános gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, településközponti, különleges közműterületekre és közlekedési területekre oszlik, az egyes övezetekben a beépítési feltételek, a kialakítandó zöldfelületeket meghatározták.

Az egyes létesítendő funkcióknak megfelelő parkolóhelyeket is az ingatlanon belül jelölték ki.

A beruházó a Rákóczi út egykori gyárterület előtti szakaszára, illetve az Üvegfúvók szobor környékére is elkészítette a közlekedési szakági kiviteli terveket. Természetesen a Rákóczi út felújítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. amennyire csak lehet, már ezekre a tervekre figyelemmel tervezte meg.