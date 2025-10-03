Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
14.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő
16.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor
18.00 Pesztericz-Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
23.00 Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Vasárnap
5.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
8.00 Katona Csaba történész
13.00 Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
14.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
18.00 Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
23.00 Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora