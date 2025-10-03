Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.