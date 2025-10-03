ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Gálik Zoltán, Bazsó Gábor Karotta, Zsurzs Jenő, Hoffmann Mihály, Bendarzsevszkij Anton, Rókusfalvy Pál, Gulyás Balázs, Vasas Gábor.

Szombat

11.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

14.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő

16.00 Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor

18.00 Pesztericz-Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense

23.00 Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója

Vasárnap

5.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

8.00 Katona Csaba történész

13.00 Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke

14.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

16.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

18.00 Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

23.00 Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark
A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése miatt aggódnak.
Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.
 

Prőhle Gergely: még 35 év után is látszik a különbség az egykori két német állam között

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

Miközben többé-kevésbé stabilizálódott a helyzet a donyecki Pokrovszk városnál, Kupjanszk utcáin, Harkiv megyében nyomulnak előre az orosz katonák. Nicaragua elismerte a megszállt ukrán megyéket, mint Oroszország része, Kijev megszakította velük a diplomáciai kapcsolatot. Donald Trump amerikai elnök egyre intenzívebb hírszerzési támogatást ad Ukrajnának, miközben az amerikai fegyvercsomagok is elkezdtek felpörögni. A Financial Times friss cikke szerint az orosz hadiipar új rakétái már ki tudják cselezni a Patriot légvédelmi rendszereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?

Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?

Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Family of synagogue attack victim say he was 'hero' who 'lost his life in act of courage'

Family of synagogue attack victim say he was 'hero' who 'lost his life in act of courage'

Adrian Daulby, 53, was trying to block the attacker from entering the synagogue when he was shot by police.

2025. október 3. 17:15
Több tízezer lakásban lehet gond a vízórával Budapesten
2025. október 3. 17:03
Felhívás érkezett Európa legyőzésére – bárki csatlakozhat az akcióhoz
