Érkezik a nemzeti konzultáció, egy változás is várható

Hidvéghi Balázs – a Harcosok órája című online műsor szerdai adásában – egyebek mellett elmondta, hogy a válaszadás határideje november 30., az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.

Az ívet bemutatva elmondta, öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről, illetve a konzultáció alapvetően arról is szól, hogy „ne engedjük, hogy átverjenek minket”.

A legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt el akarja titkolni azt, hogy mire készülnek, az emberek átverése gyurcsányi örökség – fogalmazott, hozzátéve: a Tisza Párt jóval magasabb kulcsokkal tervezi a többkulcsos adót.

Leszögezte továbbá, hogy a nemzeti konzultáció költségeit ezúttal is közzéteszik.

A mostani nemzeti konzultáció az alábbi öt kérdést tartalmazza: