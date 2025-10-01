Érkezik a nemzeti konzultáció, egy változás is várható

Hidvéghi Balázs – a Harcosok órája című online műsor szerdai adásában – egyebek mellett elmondta, hogy a válaszadás határideje november 30., az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.
Az ívet bemutatva elmondta, öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről, illetve a konzultáció alapvetően arról is szól, hogy „ne engedjük, hogy átverjenek minket”.
A legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt el akarja titkolni azt, hogy mire készülnek, az emberek átverése gyurcsányi örökség – fogalmazott, hozzátéve: a Tisza Párt jóval magasabb kulcsokkal tervezi a többkulcsos adót.
Leszögezte továbbá, hogy a nemzeti konzultáció költségeit ezúttal is közzéteszik.
A mostani nemzeti konzultáció az alábbi öt kérdést tartalmazza:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?