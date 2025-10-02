ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.97
usd:
332.16
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Magyar Bocuse d'Or Akadémia

Sóstói séf utazhat a világ legrangosabb szakácsversenyének európai válogatójára

Infostart

Ismét Kelemen Roland nyerte a Bocuse d’Or magyar döntőjét, Szulló Szabina életműdíjat vehetett át.

Idén tizedik alkalommal rendezte meg a Magyar Bocuse d’Or Akadémia a verseny hazai döntőjét. Harcsával, makói hagymával és szürkemarha gulyással mérték össze tudásukat a versenyzők, akik közül Kelemen Roland, a Hunguest Hotels Sóstó séfje került ki győztesként, így ő képviselheti hazánkat a világ legrangosabb szakácsversenyének európai válogatóján Marseilles-ben, jövő márciusban - olvasható az akadémia közleményében.

Kelemen Roland többször állt dobogón a Bocuse d’Or magyar döntőjén, és ő képviselte az előző szezonban hazánkat a trondheimi európai és a lyoni világdöntőn, ahol csapata mindkétszer elnyerte a legjobb tálnak járó különdíjat. Emellett sikerrel szerepelt a Kulináris Olimpián és a luxembourgi Expogast Világkupán is.

Eredményei motiválják, hogy folyamatosan fejlődjön, új irányokat keressen a gasztronómiában – ezért döntött úgy, hogy ismét versenybe száll. Ezúttal Vincze Zoltán commis segítette a munkáját.

Az idei döntő újdonsága, hogy a hagyományos versennyel párhuzamosan tanulócsapatok is bemutatkoztak. A Magyar Bocuse d’Or Akadémia hagyományteremtő céllal indította el a versenyt az utánpótlás támogatására. Egy Pest megyei és egy Fejér megyei csapat mérte össze tudását. A fiatalokat két elismert séf, Volenter István és Dalnoki Bence segítette mentorként, hogy a felkészülés ne csak a megmérettetésről, hanem a jövőbeli szakmai fejlődésről is szóljon.

A két tanulócsapat kiválóan állt helyt a feladatban, színvonalas munkával dolgoztak és kiváló ételeket prezentáltak a zsűrinek.

A versenyt a Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző iskola csapata nyerte, Németh Eszterrel és Petrusán Marcellel a konyhában. Felkészítő tanáruk Varga Gergely szakoktató volt, mentorként Volenter István segítette a felkészülésüket.

Mindkét versenyt ugyanaz a konyhai és kóstolózsűri felügyelte. Az elkészült ételeket Tiago Sabarigo, Wolf András, Erdei János, Szulló Szabina, Széll Tamás, Akács István, Litauszki Zsolt és Segal Viktor kóstolta, a konyhai munkát Dalnoki Bence, Volenter István, Haraszti Zsolt, Lutz Lajos, Danó Zoltán és Varju Vili pontozta.

Az Akadémia az ünnepélyes díjátadón ezúttal is életműdíjjal jutalmazott egy kiváló séfet. Az elismerést idén Szulló Szabina, a két Michelin-csillagos Stand Étterem séfje kapta, aki elnökként 2016-ban és 2022-ben is dobogóra segítette csapatát a Bocuse d’Or európai válogatóján.

Köszöntő beszédében Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke kiemelte, hogy Szabina több mint 33 éve dolgozik a magyar csúcsgasztronómiában, elévülhetetlen érdemei vannak Magyarország gasztronómiai fejlődésében, és mindig, minden körülmények között, kompromisszummentesen járta a saját útját, a tökéletességre törekvés az alapfilozófiája.

Szulló Szabina
Szulló Szabina

Kezdőlap    Belföld    Sóstói séf utazhat a világ legrangosabb szakácsversenyének európai válogatójára

gasztronómia

bocuse dor

szulló szabina

kelemen roland

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Öt hónapja van hivatalban a Friedrich Merz vezette, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló kormány. A felmérések szerint a német lakosság túlnyomó többsége elégedetlen a koalíció munkájával, a kereszténydemokrata kancellár népszerűsége pedig mélyponton van. Mindezt a kormány most az országos hangulat javítását célzó intézkedési dömpinggel kívánja ellensúlyozni.
Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Az EU-tagországok vezetői Dánia fővárosában tartották kétnapos ülésüket. A magyar miniszterelnök leszögezte: Magyarország nem vesz részt olyan döntésben, ami a lefoglalt orosz pénzügyi eszközök elvételére vonatkozik.
 

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Eljárást indítottak a feltartóztatott orosz tankerhajó kínai kapitánya ellen

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ledobja a bombát a Tesla: már 11 helyen van ilyen töltőjük nálunk, mutatjuk, hol

Ledobja a bombát a Tesla: már 11 helyen van ilyen töltőjük nálunk, mutatjuk, hol

Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two Jewish people killed in Manchester synagogue attack as police declare terrorist incident

Two Jewish people killed in Manchester synagogue attack as police declare terrorist incident

The attacker was shot dead at the scene by armed officers; police later make two other arrests. Four victims remain in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 18:12
Télies idő jön: kiderült, hol fog fagyni hajnalban
2025. október 2. 17:24
Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is
×
×
×
×