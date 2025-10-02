Sóstói séf utazhat a világ legrangosabb szakácsversenyének európai válogatójára

Idén tizedik alkalommal rendezte meg a Magyar Bocuse d’Or Akadémia a verseny hazai döntőjét. Harcsával, makói hagymával és szürkemarha gulyással mérték össze tudásukat a versenyzők, akik közül Kelemen Roland, a Hunguest Hotels Sóstó séfje került ki győztesként, így ő képviselheti hazánkat a világ legrangosabb szakácsversenyének európai válogatóján Marseilles-ben, jövő márciusban - olvasható az akadémia közleményében.

Kelemen Roland többször állt dobogón a Bocuse d’Or magyar döntőjén, és ő képviselte az előző szezonban hazánkat a trondheimi európai és a lyoni világdöntőn, ahol csapata mindkétszer elnyerte a legjobb tálnak járó különdíjat. Emellett sikerrel szerepelt a Kulináris Olimpián és a luxembourgi Expogast Világkupán is.

Eredményei motiválják, hogy folyamatosan fejlődjön, új irányokat keressen a gasztronómiában – ezért döntött úgy, hogy ismét versenybe száll. Ezúttal Vincze Zoltán commis segítette a munkáját.

Az idei döntő újdonsága, hogy a hagyományos versennyel párhuzamosan tanulócsapatok is bemutatkoztak. A Magyar Bocuse d’Or Akadémia hagyományteremtő céllal indította el a versenyt az utánpótlás támogatására. Egy Pest megyei és egy Fejér megyei csapat mérte össze tudását. A fiatalokat két elismert séf, Volenter István és Dalnoki Bence segítette mentorként, hogy a felkészülés ne csak a megmérettetésről, hanem a jövőbeli szakmai fejlődésről is szóljon.

A két tanulócsapat kiválóan állt helyt a feladatban, színvonalas munkával dolgoztak és kiváló ételeket prezentáltak a zsűrinek.

A versenyt a Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző iskola csapata nyerte, Németh Eszterrel és Petrusán Marcellel a konyhában. Felkészítő tanáruk Varga Gergely szakoktató volt, mentorként Volenter István segítette a felkészülésüket.

Mindkét versenyt ugyanaz a konyhai és kóstolózsűri felügyelte. Az elkészült ételeket Tiago Sabarigo, Wolf András, Erdei János, Szulló Szabina, Széll Tamás, Akács István, Litauszki Zsolt és Segal Viktor kóstolta, a konyhai munkát Dalnoki Bence, Volenter István, Haraszti Zsolt, Lutz Lajos, Danó Zoltán és Varju Vili pontozta.

Az Akadémia az ünnepélyes díjátadón ezúttal is életműdíjjal jutalmazott egy kiváló séfet. Az elismerést idén Szulló Szabina, a két Michelin-csillagos Stand Étterem séfje kapta, aki elnökként 2016-ban és 2022-ben is dobogóra segítette csapatát a Bocuse d’Or európai válogatóján.

Köszöntő beszédében Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke kiemelte, hogy Szabina több mint 33 éve dolgozik a magyar csúcsgasztronómiában, elévülhetetlen érdemei vannak Magyarország gasztronómiai fejlődésében, és mindig, minden körülmények között, kompromisszummentesen járta a saját útját, a tökéletességre törekvés az alapfilozófiája.