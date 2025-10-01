Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnök-helyettes

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormány nevében szerda délelőtt kezdeményezte Kövér László házelnöknél az Országgyűlés őszi ülésszakára egy rendkívüli parlamenti ülés megtartását október 7-én. A november 14-én lejáró háborús veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazhatnak a képviselők 2026. május 13-ig. A veszélyhelyzet és ezzel együtt a rendeleti kormányzás lehetőségének meghosszabbítása a 2022-es orosz-ukrán háború kitörése óta tart.

A hvg.hu cikke szerint a rendkívüli parlamenti ülés nélkül csak november 17-én tudták volna megszavazni a hosszabbítást, ami 3 nap veszélyhelyzet nélküli átmeneti időszakot jelentett volna november 14-étől, úgy pedig az eddigi összes, az elmúlt években a veszélyhelyzetben hozott rendelet hatályát vesztette volna.

A rendkívüli ülésről szóló kezdeményezés miatt Kövér László már össze is hívta az Országgyűlés munkarendjéről döntő Házbizottság soron kívüli ülését péntek délelőttre. Ekkor döntenek az október 7-i rendkívüli ülésről, a lejáró veszélyhelyzet 180 napos meghosszabbításának általános vitájáról.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggeli sajtótájékoztatóján a Blaha Lujza téren azt ígérte: ha a Tisza kormányra kerül, eltörlik a rendeleti kormányzást lehetővé tevő háborús veszélyhelyzetet.