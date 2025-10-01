ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Elindult a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazása - ezzel az öt kérdéssel

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az akciót adományokból fizetik ki. A vagyonadóból finanszíroznák majd a az szja-csökkentési terveket. Magyar Péter a bejelentéskor ígéretet is tett a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban.

Október 23-ig öt kérdésre lehet válaszolni a Tisza Párt Nemzet Hangja elnevezésű szavazásán, a Tisza Világ applikációban - jelentette be Magyar Péter európai parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke az indulás napján.

A kérdések az alábbiak Magyar Péter bejelentése alapján:

  1. Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?
  2. Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek? "Annyiba fog kerülni 2 millió 200 ezer honfitársunknak a szja-csökkentése, amennyi bevétele a magyar költségvetésnek a vagyonadóból lesz, az 5 milliárd forint feletti vagyonok megadóztatásából" - kommetálta a kérdést a bejelentéskor az ellenzéki pártvezér.
  3. Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány már az egymilliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vezessen be?
  4. Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?
  5. Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Nemzet Hangja szavazást adományokból fizetik ki.

"Közpénz nélkül, pár millió forintból szervezzük meg, a ti adományaitoknak köszönhetően a Nemzet Hangja szavazást. Tulajdonképpen a költség a szórólapok nyomtatása volt. Ehhez képest a kormány most is aljas, hazug állításokra alapított hazug kérdésekre szervez adófizetői milliárdokból egy nemzeti konzultációt. Nincs új a nap alatt, hazudnak reggel, délben és este" - nyomatékosította.

Az idősek világnapja alkalmából Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve

  • bevezeti a nyugdíjas SZÉP Kártyát és a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat,
  • megemeli a 120-140 ezer forint közötti nyugdíjakat és az otthonápolási díjakat, illetve
  • megduplázza az időskorúak járadékát,
  • 20 ezer új férőhelyet hoz létre az idősotthonokban,
  • megtartja a 13. havi nyugdíjat.

A teljes tájékoztató alább megtekinthető:

