Elindult a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazása - ezzel az öt kérdéssel

Október 23-ig öt kérdésre lehet válaszolni a Tisza Párt Nemzet Hangja elnevezésű szavazásán, a Tisza Világ applikációban - jelentette be Magyar Péter európai parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke az indulás napján.

A kérdések az alábbiak Magyar Péter bejelentése alapján:

Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson? Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek? "Annyiba fog kerülni 2 millió 200 ezer honfitársunknak a szja-csökkentése, amennyi bevétele a magyar költségvetésnek a vagyonadóból lesz, az 5 milliárd forint feletti vagyonok megadóztatásából" - kommetálta a kérdést a bejelentéskor az ellenzéki pártvezér. Egyetért-e azzal, hogy a Tisza-kormány már az egymilliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vezessen be? Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét? Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Nemzet Hangja szavazást adományokból fizetik ki.

"Közpénz nélkül, pár millió forintból szervezzük meg, a ti adományaitoknak köszönhetően a Nemzet Hangja szavazást. Tulajdonképpen a költség a szórólapok nyomtatása volt. Ehhez képest a kormány most is aljas, hazug állításokra alapított hazug kérdésekre szervez adófizetői milliárdokból egy nemzeti konzultációt. Nincs új a nap alatt, hazudnak reggel, délben és este" - nyomatékosította.

Az idősek világnapja alkalmából Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve

bevezeti a nyugdíjas SZÉP Kártyát és a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat,

megemeli a 120-140 ezer forint közötti nyugdíjakat és az otthonápolási díjakat, illetve

megduplázza az időskorúak járadékát,

20 ezer új férőhelyet hoz létre az idősotthonokban,

megtartja a 13. havi nyugdíjat.

A teljes tájékoztató alább megtekinthető: