Kevés autós ismeri ezt a táblát, pedig keményen büntetnek érte

A vezess.hu információi szerint 47 ezer forintos csekket kapott egy autós, mert figyelmen kívül hagyott Budapesten egy olyan közlekedési táblát, amint a legtöbb autós nem ismer.

Erről a tábláról van szó:

A tábla jelentése: „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)”, és olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos – írja a KRESZ.

Ezzel a táblával Budapesten, a Csányi és Dob utca sarkánál találkozott az autós a Csányi utca irányában, és állítása szerint meg is büntették, mert figyelmen kívül hagyta és behajtott autóval. Ugyanitt nemrég még sima „behajtani tilos” tábla volt. Időközben megváltozott a forgalmi rend az utcában és autók helyett már csak gyalogosok és kerékpárosok vehetik azt igénybe.

Lehet kivétel, amikor mégis behajthatnak az ilyen táblával jelzett utcába az autók: ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van, az ott lakók járművei – és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművek – az övezetben legfeljebb 10 km/órás sebességgel közlekedhetnek. De parkolni tilos, a kiegészítő táblán jelzett időszakban is. A mozgáskorlátozott személyt szállító járműre nem vonatkozik a tiltás. Egyébként ha nincs kiegészítő tábla, gépjárművel behajtani tilos.