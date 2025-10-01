ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.09
usd:
332.4
bux:
98871.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
driving a car
Nyitókép: Bim/Getty Images

Kevés autós ismeri ezt a táblát, pedig keményen büntetnek érte

Infostart

Van egy olyan közlekedési tábla, amit a legtöbb autós még sosem látott – pedig ha megszegjük a szabályt, amit jelez, büntetés jár érte.

A vezess.hu információi szerint 47 ezer forintos csekket kapott egy autós, mert figyelmen kívül hagyott Budapesten egy olyan közlekedési táblát, amint a legtöbb autós nem ismer.

Erről a tábláról van szó:

A tábla jelentése: „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)”, és olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos – írja a KRESZ.

Ezzel a táblával Budapesten, a Csányi és Dob utca sarkánál találkozott az autós a Csányi utca irányában, és állítása szerint meg is büntették, mert figyelmen kívül hagyta és behajtott autóval. Ugyanitt nemrég még sima „behajtani tilos” tábla volt. Időközben megváltozott a forgalmi rend az utcában és autók helyett már csak gyalogosok és kerékpárosok vehetik azt igénybe.

Lehet kivétel, amikor mégis behajthatnak az ilyen táblával jelzett utcába az autók: ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van, az ott lakók járművei – és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművek – az övezetben legfeljebb 10 km/órás sebességgel közlekedhetnek. De parkolni tilos, a kiegészítő táblán jelzett időszakban is. A mozgáskorlátozott személyt szállító járműre nem vonatkozik a tiltás. Egyébként ha nincs kiegészítő tábla, gépjárművel behajtani tilos.

Kezdőlap    Belföld    Kevés autós ismeri ezt a táblát, pedig keményen büntetnek érte

közlekedés

büntetés

kresz

autózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

„Az oroszoknak fel kell ébredniük és el kell fogadniuk a valóságot. Sokan halnak meg, és szinte semmi sincs, amit elértek volna eddig” – mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke.
 

Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Bevált módszerrel próbálják védeni az oroszok finomítóikat a drónok ellen

Megsemmisült a krími orosz főhadiszállás?

Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Az OpenAI a mai nap folyamán bemutatta új AI-videók generálására és megosztására használható Sora nevű alkalmazását. Az új platform lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy mesterséges intelligencia segítségével videókat készítsenek és osszanak meg, akár szerzői joggal védett tartalmakat is felhasználva ezekhez - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljes búcsú 2025-ben így nyerhető: ezek a teljes búcsú feltételei

Teljes búcsú 2025-ben így nyerhető: ezek a teljes búcsú feltételei

Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha ezt megtesszük?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government on brink of shutdown after last-ditch Senate vote fails

US government on brink of shutdown after last-ditch Senate vote fails

Federal government funding is expected to cut off at midnight, bringing many services to a temporary halt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 04:48
Nyugdíjguru: akár csökkenteni is lehetne itthon a nyugdíjkorhatárt
2025. október 1. 04:36
Vigyázat, most százezres bírságokat osztanak a rendőrök Budapesten
×
×
×
×