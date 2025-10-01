Gyönyörűséges állatot rángattak ki a Tiszából – videó

Motorcsónak segítségével mentettek ki a csongrádi tűzoltók egy szürkemarhát a Tiszából múlt hét szombaton, az állat a folyó partján ragadt bele az iszapba, esélye sem volt kijutni onnan írja Facebook-oldalán a katasztrófavédelem.

A mentést végül siker koronázta.

A kiérkező segítség - a tűzoltóparancsnok vezetésével - gyorsan döntött arról, mit kell csinálni, így sikerült kirángatni az iszapból a marhát motorcsónak, kötelek és egyéb óvintézkedések segítségével, hisz az állatnak nem szabadott megsérülnie.

Mentése után az állat visszaballagott a Tisza partjára legelni, de abból már nem történt baj.