Infostart.hu
2025. szeptember 30. kedd
rendőri ellenőrzés kék villogó rendőrautó rendőrség // Police in pursuit of a reckless driver at night. About 30 years old scared Caucasian man.
Nyitókép: GoodLifeStudio / Getty Images

Razzia Budapesten: sorra szedték ki a sofőröket a rendőrök

Infostart

Engedély nélküli sofőrt és ittas gépjárművezetőket is kiszúrtak a Budapesti Rendőr-főkapitányság kőbányai munkatársai. Büntető és szabálysértési feljelentést szabtak ki, illetve közigazgatási bírságokkal is büntettek a rendőrök.

Szeptember 27-én 779 sofőrrel szemben alkalmaztak alkoholszondát a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai. Ittas vezetés miatt kilenc sofőrrel szemben intézkedtek, közülük négy személyt mintavételre előállítottak, ők közigazgatási szabályszegést követtek el.

Öt gépjárművezető alkoholszintje a bűncselekmény értékhatárát meghaladta, egy emberrel szemben pedig engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési feljelentést tettek.

A rendőrök elfogtak még egy embert, aki ellen több körözés volt érvényben lopás bűncselekmények és pénzbírság meg nem fizetése miatt. 16 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egyebek között sebességtúllépés, irányjelzés elmulasztása, mobiltelefon használata járművezetés közben, buszsáv használata, stoptábla figyelmen kívül hagyása, valamint kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya miatt. Egy ember tilos jelzésen áthaladás miatt közigazgatási bírságot kapott.

Az akció során az alkoholszondás ellenőrzésen túl 34 személyt igazoltattak és 21 gépjárművet ellenőriztek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a biztonságos közlekedés és a közrend fenntartása érdekében a jövőben is végez hasonló ellenőrzéseket.

