Új villamospálya épülhet Budapest szívében, indul a II. ütem tervezése

Újabb jelentős szakaszához érkezett a pesti fonódó villamosprojekt II. üteme: a BKK aláírta a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt.-vel. – közölte honlapján a BKK.

A tervezési munkák arra irányulnak, hogy a villamosok visszatérjenek a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére, vonzó közösségi közlekedési lehetőséget nyújtva az utasoknak a belvároson keresztül. A beruházással olyan villamostengely jönne létre, amely teljesen átszeli a fővárost, hogy átszállás nélkül, kényelmesen és gyorsan utazzanak a Budapesten közlekedők.

A beruházás tervezése az IKOP Plusz-1.1.0-23 program keretében európai uniós támogatásból valósulhat meg, a BKK az erre vonatkozó támogatási kérelmét már 2024 márciusában beadta. Mivel még nem született támogatói döntés, és így a támogatási szerződést nem kötötte meg a magyar állam a BKK-val, a tervezést a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozza.

A kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el.

A tervezés ezeket az elemeket tartalmazza:

A Lehel tér és a Deák Ferenc tér között csaknem 2,2 kilométer hosszú új villamospálya, illetve az akadálymentesen elérhető megállók tervezése.

Új külsőt kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út belső szakasza.

A Nyugati tér megújítása is a projekt kapcsolódó része.

Kiemelt figyelmet kap a leendő villamosvonal környezete, és a már meglévő szakaszokon több helyszínen megtervezik a megállók akadálymentesítését.

