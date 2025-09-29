ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.9
usd:
332.92
bux:
99178.8
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BKK

Új villamospálya épülhet Budapest szívében, indul a II. ütem tervezése

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Átszállásmentes kötöttpályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között visszaépítendő villamosvágányoknak köszönhetően Elkezdődhet a pesti fonódó villamosprojekt II. ütemének a tervezése, és ezzel az észak-pesti és a dél-budai villamoshálózat összekötése.

Újabb jelentős szakaszához érkezett a pesti fonódó villamosprojekt II. üteme: a BKK aláírta a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt.-vel. – közölte honlapján a BKK.

A tervezési munkák arra irányulnak, hogy a villamosok visszatérjenek a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére, vonzó közösségi közlekedési lehetőséget nyújtva az utasoknak a belvároson keresztül. A beruházással olyan villamostengely jönne létre, amely teljesen átszeli a fővárost, hogy átszállás nélkül, kényelmesen és gyorsan utazzanak a Budapesten közlekedők.

A beruházás tervezése az IKOP Plusz-1.1.0-23 program keretében európai uniós támogatásból valósulhat meg, a BKK az erre vonatkozó támogatási kérelmét már 2024 márciusában beadta. Mivel még nem született támogatói döntés, és így a támogatási szerződést nem kötötte meg a magyar állam a BKK-val, a tervezést a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozza.

A kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el.

A tervezés ezeket az elemeket tartalmazza:

  • A Lehel tér és a Deák Ferenc tér között csaknem 2,2 kilométer hosszú új villamospálya, illetve az akadálymentesen elérhető megállók tervezése.
  • Új külsőt kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út belső szakasza.
  • A Nyugati tér megújítása is a projekt kapcsolódó része.
  • Kiemelt figyelmet kap a leendő villamosvonal környezete, és a már meglévő szakaszokon több helyszínen megtervezik a megállók akadálymentesítését.

A projekt részletei a BKK friss közleményében, valamint ebben a cikkben olvashatók el.

Kezdőlap    Belföld    Új villamospálya épülhet Budapest szívében, indul a II. ütem tervezése

budapest

villamos

bkk

fonódó villamos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog
Aréna

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog
Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta. Az autópiaci és -technológiai szakértő beszélt a kínai és az európai átállás közötti különbségről és arról is, hogy a hagyományos autógyárak miért nem állnak teljes erővel az átállás mellé.
 

Gond van, segítséget kért a Volkswagen

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

A Kreml illetékeseit nem izgatja az ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint jobb, ha megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek. Volodimir Zelenszkij a Kijevet és Zaporizsjét ért súlyos orosz légicsapások után beszélt erről a hétvégén. Időközben Ukrajna kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat, ami miatt fejadagokat vezettek be és jócskán megdrágult az üzemanyag.
 

Gulyás Gergely: Magyarország tükörválaszt adott Ukrajnának

Beindulhatnak az ukránok, már nincsenek „védett területek” Oroszországban

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma: mutatjuk az előadók névsorát

Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma: mutatjuk az előadók névsorát

A magyar gazdaság jövője, versenyképesség és innováció - ezek lesznek a fókuszban a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumán, amelyet 2025. október 14-én rendeznek meg Győrben, az ETO Park Hotel Business and Stadium-ban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak köszönt be Londonban? Íme, így szervezheti át új edzője a West Hamet

Új korszak köszönt be Londonban? Íme, így szervezheti át új edzője a West Hamet

Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

The US president has talked up prospects of an agreement, but Netanyahu said it was not finalised - and Hamas say they haven't been sent the proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 15:13
Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok
2025. szeptember 29. 14:41
Figyelem! Komoly változás jön a 2-es metró vonalán
×
×
×
×