2025. szeptember 28. vasárnap
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Szörnyű tűzhalál Tasson

Infostart / MTI

Kigyulladt egy lakóház a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap délután, a tűzoltók oltás közben egy férfi holttestére bukkantak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy Szigetfő utcai, száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra égett három négyzetméteren. A tűzoltók oltás közben egy elhunyt idős férfit találtak a szobában, illetve két gázpalackot is kihoztak az épületből - közölték.

Nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett tűzhöz, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják - írta közleményében az OKF.

Szegedi tűz

Egy nyolcvan négyzetméteres lakóház egyik szobájában a berendezési tárgyak égtek Szegeden, a Dózsa tanyán. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat. A munkálatok közben kihoztak az épületből két gázpalackot, amelyeket nem ért hőhatás.

Lakókocsi

Egy lakókocsi és körülötte mintegy nyolcvan négyzetméteren az avar gyulladt ki Tiszasziget tanyasi külterületén. Egy gázpalack megsemmisült a tűz következtében.

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak" nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Masszív orosz támadás érte Kijevet – Több száz drónt és rakétát vetettek be

Masszív orosz támadás érte Kijevet – Több száz drónt és rakétát vetettek be

Éjszaka újabb súlyos támadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Kijev polgármestere szerint egy ötemeletes épület részben megsemmisült, több civil megsérült. Az ukrán külügyminiszter szerint több száz drónt és rakétát vetettek be országszerte. Háborús híreink vasárnap.

Brutális kormányzati leállás fenyeget: egyre nagyobb a baj

Brutális kormányzati leállás fenyeget: egyre nagyobb a baj

Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
At least one dead and nine injured in shooting at Mormon church in Michigan

At least one dead and nine injured in shooting at Mormon church in Michigan

Police say "hundreds" of people were attending Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire.

