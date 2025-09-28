Szörnyű tűzhalál Tasson

Egy Szigetfő utcai, száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra égett három négyzetméteren. A tűzoltók oltás közben egy elhunyt idős férfit találtak a szobában, illetve két gázpalackot is kihoztak az épületből - közölték.

Nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett tűzhöz, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják - írta közleményében az OKF.

Szegedi tűz

Egy nyolcvan négyzetméteres lakóház egyik szobájában a berendezési tárgyak égtek Szegeden, a Dózsa tanyán. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat. A munkálatok közben kihoztak az épületből két gázpalackot, amelyeket nem ért hőhatás.

Lakókocsi

Egy lakókocsi és körülötte mintegy nyolcvan négyzetméteren az avar gyulladt ki Tiszasziget tanyasi külterületén. Egy gázpalack megsemmisült a tűz következtében.