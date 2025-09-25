ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.14
usd:
336.4
bux:
98014.87
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Látogatók a World Press Photo Exhibition 2025 fotókiállítás megnyitóján a Biodómban 2025. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Megnyílt a World Press Photo kiállítás

Infostart / MTI

A sajtófotó nem hazudik, nem foglal állást, nem torzít, csak elénk tárja a világ valóságát – mondta a Biodómban látható World Press Photo kiállítást megnyitó Karácsony Gergely főpolgármester, hozzátéve: a szembesítés az, amit személyesen egyre többre tart a fényképezésben.

E képeknek az értékét nemcsak az adja, amit ábrázolnak, hanem az, ahogyan teszik ezt. A kamerák mögött álló fotográfusok teljesítményét, gyakran bátorságát és kitartását is dicséri ez a tárlat – hangsúlyozta.

A főpolgármester felhívta a figyelmet a Budapest 75 című kísérő tárlatra is, amely korabeli Fortepan-képekkel és híradórészletekkel emlékezik meg az ötvenes évekről. Emlékeztetett: Budapest közigazgatási területetét 75 évvel ezelőtt, 1950-ben alakították ki.

Második éve rendezik meg a Biodómban a World Press Photo kiállítást – mondta el Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója köszöntőjében.

Emlékeztetett, hogy rendszeresen befogadnak madarakról, természetről szóló tárlatokat, de szeretnének minél több ismeretet átadni az ember és a természet együttéléséről is. Fontos tudnunk azt, hogy mi a valóság, s a realitás a World Press Photo kiállítás motorja is – hangsúlyozta.

A közönséget Willem van Ee, a Holland Királyság budapesti nagykövete is köszöntötte. A fotóriporterek munkájáról elmondta: korlátozás nélkül, szabadon kell tudniuk dolgozni, hogy releváns és hiteles információkkal láthassanak el minket, és segítsenek eligazodni ebben a rendkívül összetett világban.

Felhívta a figyelmet az Iron People című projektre, amely a vasúti közösség szemszögéből mutatja be az Ukrajnában zajló háborút.

  • A World Press Photo kiállítás november 9-ig látogatható.
  • A pályázatra 3778 fotós 141 országból összesen 59 ezer 320 fotót küldött be.

A díjazott 42 fotográfus 31 országot - Banglades, Fehéroroszország, Brazília, Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság, El Salvador, Franciaország, Németország, Haiti, Irán, Irán/Kanada, Olaszország, Mianmar, Hollandia, Nigéria, Palesztina, Peru/Mexikó, Fülöp-szigetek, Portugália, Oroszország/Németország, Dél-Korea, Spanyolország, Szudán, Thaiföld, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Venezuela – képvisel.

A kísérő tárlatok között szerepel Jelle Krings Vasemberek, a Budapest 75 és a Víz című tárlat.

Kezdőlap    Belföld    Megnyílt a World Press Photo kiállítás

kiállítás

world press photo

sajtófotó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Ferencváros–Viktoria Plzen

ÉLŐ: Ferencváros–Viktoria Plzen

Majdnem telt ház előtt játssza első 2025. őszi Európa-liga-mérkőzését a Ferencváros. Ellenfele a cseh bajnokság legutóbbi idényének második helyezettje, a Viktoria Plzen.
Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

A dróntámadásokkal és egyéb légtérsértésekkel Oroszország célja az lehet, hogy katonai erőket vonjon el Ukrajnától, illetve hogy egyes nyugati országokban elbizonytalanítsa a közvéleményt – mondta Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, aki az InfoRádióban elemezte a NATO reakcióit.
 

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kéthetes mélyponton a forint

Kéthetes mélyponton a forint

A forint csütörtökön is a 391-es kulcsszint közelében kezdett, majd délelőtt egy enyhe erősödést láttunk az eurónál, majd délután megérkeztek az amerikai munkaerőpiaci és GDP-adatok, amik a dollár diadalmenetét hozták magukkal, így a magyar deviza gyorsan gyengülni kezdett. Ezzel az árfolyam mind a dollárral, mind a forinttal szemben többhetes mélypontjai közelében mozog. A piac így könnyen új lendületet vehet, megtörve a magyar deviza eddigi erősödő trendjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb eljárást kaptak a nyakukba Sebestyén Balázsék: komoly bírság elé néz a rádióműsor?

Újabb eljárást kaptak a nyakukba Sebestyén Balázsék: komoly bírság elé néz a rádióműsor?

Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 22:00
A magyar GDP 4 százalékának megfelelő összegbe kerülne az orosz energiáról való leválás – a nap hírei
2025. szeptember 25. 21:37
Eltűnt a vizük, csak keseregni tudnak a helyiek – videó
×
×
×
×