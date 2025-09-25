Megnyílt a World Press Photo kiállítás

E képeknek az értékét nemcsak az adja, amit ábrázolnak, hanem az, ahogyan teszik ezt. A kamerák mögött álló fotográfusok teljesítményét, gyakran bátorságát és kitartását is dicséri ez a tárlat – hangsúlyozta.

A főpolgármester felhívta a figyelmet a Budapest 75 című kísérő tárlatra is, amely korabeli Fortepan-képekkel és híradórészletekkel emlékezik meg az ötvenes évekről. Emlékeztetett: Budapest közigazgatási területetét 75 évvel ezelőtt, 1950-ben alakították ki.

Második éve rendezik meg a Biodómban a World Press Photo kiállítást – mondta el Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója köszöntőjében.

Emlékeztetett, hogy rendszeresen befogadnak madarakról, természetről szóló tárlatokat, de szeretnének minél több ismeretet átadni az ember és a természet együttéléséről is. Fontos tudnunk azt, hogy mi a valóság, s a realitás a World Press Photo kiállítás motorja is – hangsúlyozta.

A közönséget Willem van Ee, a Holland Királyság budapesti nagykövete is köszöntötte. A fotóriporterek munkájáról elmondta: korlátozás nélkül, szabadon kell tudniuk dolgozni, hogy releváns és hiteles információkkal láthassanak el minket, és segítsenek eligazodni ebben a rendkívül összetett világban.

Felhívta a figyelmet az Iron People című projektre, amely a vasúti közösség szemszögéből mutatja be az Ukrajnában zajló háborút.

A World Press Photo kiállítás november 9-ig látogatható.

A pályázatra 3778 fotós 141 országból összesen 59 ezer 320 fotót küldött be.

A díjazott 42 fotográfus 31 országot - Banglades, Fehéroroszország, Brazília, Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság, El Salvador, Franciaország, Németország, Haiti, Irán, Irán/Kanada, Olaszország, Mianmar, Hollandia, Nigéria, Palesztina, Peru/Mexikó, Fülöp-szigetek, Portugália, Oroszország/Németország, Dél-Korea, Spanyolország, Szudán, Thaiföld, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Venezuela – képvisel.

A kísérő tárlatok között szerepel Jelle Krings Vasemberek, a Budapest 75 és a Víz című tárlat.