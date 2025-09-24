Fegyver, bosszú, jogfosztás – kemény szavak a Fővárosi Közgyűlésben

A napirend előtti felszólalások sorát Keszthelyi Dorottya (DK) kezdte, aki azt kérte, hogy ne maradhasson megtorlás nélkül az állami gondozásban nevelkedő gyermekek kihasználása. Ki kell vetni azokat, akik hatalmukkal visszaélve „pedofil ragadozóknak” kijátsszák a kiszolgáltatott gyerekeket, és meg kell keresni a felelősöket – hangsúlyozta a politikus.

Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakciójának vezetője arról beszélt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kiállt a Budapest Pride mellett, de egyetlen nap nem oldja meg az LMBTQ-közösség jogfosztottságát. A törvény erejével teszik őket másodrendű állampolgárokká, diszkriminálják őket – mondta a politikus, hangsúlyozva, ki kell állni a teljes jogegyenlőség mellett és példát kell mutatni szabadságból. Budapest számára fontos a humanizmus, „álljunk ki az értékeink, a szabadság, egyenlőség, szolidaritás mellett” – hangoztatta.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában kijelentette: Budapestet – a fővárosunkat és az „ország szívét” – egy politikai hatalom fojtogatja. „A kormánypárt szemében Budapest nem közösség, nem nemzeti kincs, hanem ellenség, amelyet módszeresen ki kell fosztani és meg kell gyengíteni” – fogalmazott. Hozzátette: a főváros ma célpont, mert a budapestiek nem a Fidesz kezébe adták a várost, és mert „a hatalom számára a politikai bosszú fontosabb, mint a magyar emberek, a budapestiek mindennapi élete”.

Kiemelte, hogy Magyarországnak és Budapestnek van választása: „a Tisza küldetése egy működő és emberséges ország, egy működő Budapest megteremtése”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem mert elindulni a legutóbbi időközi választáson Józsefvárosban, ahol 52 százalékos fideszes győzelem született. „Ennyit arról, hogy ki van kétségbeesve” – jegyezte meg a kormánypárti politikus, aki szerint az eredmény megmutatta, Budapesten is van igény arra, hogy biztonság és fejlődés legyen.

Reményét fejezte ki, hogy a Tisza Párt egyik vezető politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz magára nézve is kötelezőnek érzi a párt által hirdetett „nem harcias hozzáállást”. Ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényeken „egy – gondolom – csőre töltött fegyverrel mászkált” – mondta.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet, a mai napig várják a választ Magyar Péter pártelnöktől: tudott-e arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál fegyver volt, ez az ő jóváhagyásával történt-e.

A politikus szerint a Tisza Párt lebuktatta magát, a párt adóemelési terve átlagosan 356 ezer forintot venne ki egy budapesti zsebéből.

Szólt arról is, hogy a nyáron, miközben a főpolgármester kivette a „jól megérdemelt szabadságát”, buszok gyulladtak ki egymás után, lezárások és dugók gyötörték a budapestieket. A Tisza Pártnál, Ordas Eszter távozása után pedig egy újabb „brüsszeli igazolás” történt, most már a frakció harmada „Brüsszel hangján szól a budapestiekhez” – mondta.

Szentkirályi Alexandra kiemelte: azért dolgoznak, hogy Budapest és Magyarország egyre jobb hely legyen, ne töröljék el a rezsicsökkentést és ne történhessen meg az, hogy felemelik az emberek adóit.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról beszélt, a budapesti lakhatási válság és az abból eredő urbanisztikai krízis egyre inkább a fővárosi közpolitika napirendjén van. A lakhatási válság nemcsak azt jelenti, hogy drágák és nehezen hozzáférhetőek a budapesti lakások, hanem ezeknek van egy továbbgyűrűző hatása, mégpedig az „agglomerációs szétterülés”, amely „élhetőségi krízist” jelent – hívta fel a figyelmet.

Kiemelte: Budapestnek elemi érdeke, hogy fel tudja venni a harcot az „agglomerációs szétterülés” ellen.

A politikus szerint a mostani javaslatok azt jelentik, hogy a főváros teljesen elveszíti a kontrollt a városfejlesztés felett, a kormány teljesen szabadjára engedné azt. Ezzel kapcsolatban szerdán ki is alakítja álláspontját a Fővárosi Közgyűlés, de van alternatíva: az, hogy Budapest megmutatja, lehet ezt másképp csinálni – mondta Vitézy Dávid. Szerinte példa erre a rákosrendezői fejlesztés, ami arról szól, hogy az elmúlt 35 év gyakorlatával szemben Budapest megmutatja: van képessége és ambíciója arra, hogy alternatívát mutasson annak a városfejlesztési logikának, amelyet csak a profit érdekel.

A napirendi felszólalások előtt a mandátumáról lemondott Ordas Eszter (Tisza Párt) helyett a közgyűlésbe került Gerzsenyi Gabriella letette képviselői esküjét. A Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője Bujdosó Andrea lett – közölte Karácsony Gergely.

A képviselők az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek a június végén elhunyt Bertalan Tivadar Kossuth-díjas festőművészre, grafikusra, látványtervezőre, íróra, a szeptember elején meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológusra, egyetemi tanárra, az emberi erőforrások volt miniszterére, valamint a szeptember 19-én elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikusművészre, karikaturistára. A testület ugyancsak megemlékezett a kedden elhunyt Dolozim Emeséről, a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonának vezetőjéről, valamint az életének 73. évében elhunyt Bubla Gyula volt országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselőről, a Főkétüsz ügyvezetőjéről, továbbá a szeptember 19-én meghalt Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról.