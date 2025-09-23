ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón.
Nyitókép: Facebook/Dél-Alföld meteorológia

Nemcsak a Balatonból fogy a víz, az egyik folyónk is szinte kiszáradt

Infostart

Rekord közeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón.

Bodrogi Attila, hódmezővásárhelyi amatőr meteorológus a Battonyához közeli Pécskán járt, ahol a rendkívül alacsony vízállású Marosról készített felvételeket. A fotókat és videót a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán osztotta meg, légifelvételek kíséretében.

A mérések idején Aradnál –48 centiméter volt a folyó vízszintje, amely mindössze 8 centiméterrel maradt el a 2019-ben mért negatív rekordtól. A szokatlanul alacsony vízállás következtében a Maros több pontján – például Apátfalvánál, Makónál vagy éppen Pécskánál – a folyón át lehet gyalogolni, úszás nélkül.

Az idei nyár különösen szélsőséges értéket hozott: augusztus 20-án Makónál dőlt meg a negatív vízállási rekord, amikor –120 centimétert mértek. Jelenleg a folyó ugyanitt –109 centiméteren áll, ami továbbra is jóval a megszokott szint alatt van.

Belföld    Nemcsak a Balatonból fogy a víz, az egyik folyónk is szinte kiszáradt

aszály

maros

vízállás

