2025. szeptember 22. hétfő Móric
Fürdőzők a balatonboglári Platán strandon 2024. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kiderült, rengeteg a gond a Balatonnál

Infostart / MTI

Minden ötödik ellenőrzésnél hibát találtak a NAV-revizorok a Balatonnál és a Velencei-tónál.

Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés – ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál – jelentette be a NAV hétfői közleményében.

A Balatonnál és a Velencei-tónál a revizorok több mint kétezerötszáz alkalommal végeztek ellenőrzést idén július 10-e és augusztus 31-e között. Az esetek 20 százalékában tapasztaltak jogsértést.

Eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók a bírságon túl utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat.

A legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.

Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett, az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni – fogalmazott a NAV.

