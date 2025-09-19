Csaknem 50 milliárd forint a tét – ma bárki megnyerheti

Tizenegy számhúzás alatt sem született telitalálatos az Eurojackpoton, ahol mintegy másfél hónapnyi halmozódás után már az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok. A halmozódás másik előnye, hogy a maximális főnyeremény mellett az 5+1-es nyerőosztály is milliárdokat jelenthet forintban – olvasható a Szerencsejáték Zrt. közleményében.

Több hónapnyi várakozás után ismét 120 millió euróért izgulhatunk a pénteki számhúzáson, hiszen az Eurojackpot főnyereménye átszámítva megközelítette a bruttó 50 milliárd forintot.

A csúcsnyeremény érdekessége, hogy ilyenkor már az alsóbb nyereményosztály is eurómilliókkal kecsegtet.

Idén májusban nyolc Eurojackpot játékos vált eurómilliomossá úgy, hogy nem volt telitalálatuk. Az 5+1-es találattal május 6-án három szerencsés egyenként 6 millió euróval lett gazdagabb, míg a következő sorsoláson öt szerencsevadász volt csupán egy számra a jackpottól, mégis fejenként 4,85 millió eurónak örülhettek. A szemkápráztató összeg a halmozódás maximumának köszönhető, mert ilyenkor a főnyeremény összege nem nő tovább, viszont az 5+1 találatosok esetében akár meg is többszöröződhet a nyeremény összege.

A közleményben kiemelik, hogy Magyarországon eddig összesen négyen csatlakoztak az eurómilliomosok klubjához. Legutóbb 2022. december 9-én született magyar nyertes az Eurojackpoton, aki akkor megközelítőleg 31 milliárd forinttal lett gazdagabb. További érdekesség, hogy 13 millió magyar nyertes összesen 324 millió eurót, vagyis több mint száz milliárd forintot vihetett haza az Eurojackpot hazai indulása óta.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.