2025. szeptember 16. kedd Edit
telefon vezetés sofőr veszély kormány baleset // Frightened businessman using cell phone during his drive while about to crash.
Nyitókép: BraunS / Getty Images

Országos közúti ellenőrzés indult, a közlekedésmérnök veszélyes szokásokra világít rá

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Rendőrségi akció keretében minden olyan magatartást figyelnek az utakon, ami elvonhatja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot. Sándor Zsolt közlekedésmérnök az InfoRádióban figyelmeztetett: ha a járművezető elkalandozik vagy valami mást is csinál vezetés közben – például elkezdi nyomogatni a telefonját –, könnyen előfordulhat, hogy nem észleli időben az esetleges közúti veszélyeket.

Jövő hétfőig tart az az országos közúti ellenőrzési akció, amelyet a magyar rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján szervezett. A Figyelemmel az útra elnevezésű program keretében elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd országszerte, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Sándor Zsolt közlekedésmérnök az InfoRádióban azt mondta, nagyon fontos, hogy a sofőrök vezetés közben kizárólag a jármű vezetésére koncentráljanak, és ne végezzenek olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmüket. Figyelmeztetett, hogy ha a járművezető elkalandozik vagy valami mást is csinál vezetés közben, könnyen előfordulhat, hogy nem észleli időben az esetleges közúti veszélyeket.

Külön kitért a mobiltelefon vezetés közben használatára, ami szerinte nagyon megosztja a figyelmet. Mint fogalmazott, sokan azt hiszik, hogy ha csak egy-egy pillanatra veszik le a szemüket az útról, és vetnek egy pillantást a telefonjukra, attól még nem történik baj. A közlekedésmérnök azonban kutatásokra hagyatkozva azt mondta, ilyenkor egy-két másodpercnél jóval hosszabb időre elterelődik az emberek figyelme. Amikor a járművezetésre koncentrálunk, akkor a távolba fókuszálunk, de ha közben kezünkbe vesszük a telefont, a fókuszpont már nem a távolba, hanem közelre helyeződik át. Amikor pedig ismét visszatekintünk az útra,

nem azonnal következik be a fókuszváltás, a távolságérzékelés miatt el kell telnie egy kis időnek, ami Sándor Zsolt megfogalmazása szerint „hozzáadódik ahhoz a vakvezetési időhöz, amit akkor folytatunk, amikor nem az útra koncentrálunk”.

Ezzel együtt azt tanácsolja, hogy a sofőrök minden olyan tevékenységgel hagyjanak fel, ami nem a járművezetést szolgálja. Sok esetben előfordul, hogy a vezető elkezdi hevesen nyomogatni a navigációs rendszert vagy a fedélzeti computert, ami miatt megint csak sokáig elterelődhet az útról a figyelem, hiszen az érintőképernyőn sok funkció van, és egyik menüből a másikba kell lépkedni folyamatosan. A közlekedésmérnök szerint a kütyük nyomkodása közben bekerülhet az emberi elme egy olyan állapotba, hogy csak arra koncentrál, találja meg a megfelelő menüt vagy funkciót, amit aktiválni akar, a gépjárművezetésre és az útra pedig nem figyel.

Sándor Zsolt szerint a régebbi típusú, nyomógombos telefonokkal sokkal egyszerűbb volt hívást indítani vagy fogadni, mint a manapság elterjedt érintőképernyős készülékekkel. Mint mondta, utóbbiak nagy hátránya és egyben veszélye, hogy nemcsak a kezükbe veszik az emberek, hanem folyamatosan vonzzák a tekintetet, illetve figyelni kell arra, hová bökjenek az ujjukkal, mit érintsenek meg, ezek a tevékenységek pedig nagyon elvonják a figyelmet a járművezetéstől.

