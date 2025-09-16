2026-os választás: megvannak az új szabályok

Az igazságügyi miniszter két rendeletben döntött a 2026-os választás technikai részleteiről. Tuzson Bence szabályozta a választási irodák feladatköreit, az informatikai rendszerek, nyomtatványok használatát, illetve részletezte a választási költségek normatíváit, elszámolási és ellenőrzési rendjét. – foglalja össze az új szabályokat a 24.hu a hétfői Magyar Közlöny alapján.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendeletei 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

A Magyar Közlönyben közzétett egyik rendelete szerint a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, a helyi választási iroda (HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI) vezetője, a megyei, illetve fővárosi választási iroda (TVI) vezetője, illetve a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv vezetője felelős egyebek mellett

a választás pénzügyi tervezéséért,

a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért, ellenőrzéséért,

az elszámolásért.

A választási iroda a választás kitűzését követően az informatikai rendszerben felülvizsgálja, aktualizálja adatait. Az NVI a parlamenti választásra rendelkezésre álló normatívák összegét legkésőbb a szavazás napját megelőző negyvenedik napig támogatási előlegként utalja át.

Tuzson Bence döntött a választási irodák, választási bizottságok tagjainak, a szavazatszámlálók személyi juttatásairól is. Eszerint például szavazókörönként 150 ezer forint lehet a dologi kiadás, a szavazatszámláló bizottság elnökének díja 90 ezer forint, a helyi választási iroda vezetőjének díja pedig 450 ezer forint 4 ezer választópolgárig.

A korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetnek megfelelően Tuzson Bence másik rendelete a választási irodák feladatköreit, az informatikai rendszerek használatát, valamint a szükséges nyomtatványokat szabályozza.

A 24.hu összefoglalója szerint

új jegyzőkönyvminták lesznek minden választástípusra,

ezekben pontosan rögzítendő a szavazólapok típusa, érvényessége és a leadott szavazatok száma. Újraszámlálás esetén külön jegyzőkönyv tartalmazza az eredeti és újraszámolt adatokat, és a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a választópolgárok számát, a megjelentek számát, és a választási bizottság tagjainak aláírását

Az általános rendelkezések között szerepel többek között a választási irodák tagjainak oktatása, amiért az iroda vezetője a felelős. Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére – a területi választási iroda vezetője engedélyezheti a székhelytől eltérő településen is az adatok feldolgozását.

A rendelet előírja a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok részletes szabályait, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapítását, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának szabályait, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokat.

A korábbi szabályozástól eltérően a jövőben szükség esetén a HVI vezetője módosítja a szavazóköri beosztást a törvényben foglalt tilalmi időszakon kívül, ha változtatásra okot adó körülmény merül fel, mint például ha módosítják a választókerületi beosztást, vagy az NVI elnöke utasítást ad.