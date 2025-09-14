ARÉNA
Sailboat on the lake Balaton ship prow view and other sailboats in the background .
Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images

Alacsony a vízszint – újabb veszélyeket rejt a Balaton, már többen bajba jutottak

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

Gondot okozhat a vitorlázóknak a Balaton alacsony vízállása, különösen a déli parton – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.ügyvezetője.

„Az elmúlt években már tapasztalhattuk, hogy a kevésbé csapadékos nyarak a Balaton vízállásának a csökkenését hozzák magukkal. Ez különösen a déli parton okoz gondot, ahol az alacsonyabb vízszint miatt egyre nagyobb területen jelenik meg az iszap a strandokon, illetve a part mellett” – mondta Szépvölgyi István. Szerinte ez a kifejezetten balatoni viszonyokra épített vitorláshajók számára nem okoz igazán gondot.

„A Balatonnál elterjedt, hagyományos vitorlások körülbelül 120-150 centiméter merülésűek. Ezek most is ugyanúgy tudnak közlekedni a kikötőkben, illetve a Balaton vízfelületén, mint ahogy eddig. Ellenben az utóbbi időkben egyre több tengeri vitorlás is megjelent a tavon, amelyek merülése akár a két métert is meghaladhatja” – tette hozzá a szakember. Ezekkel már viszonylag nehezebb a kikötők közelében is manőverezni az alacsony vízállás miatt

A Magyar Vitorlás Akadémia ügyvezetője elmondta, hogy bár a kikötőket általában rendszeresen kotorják, mégis előfordulhat, hogy a hullámzás iszapot halmoz fel a bejáratoknál. Ez pedig gondot jelenthet a nagyobb merülésű hajóknak.

Mint mondta, a Bahart kikötőhálózatában egyelőre semmilyen probléma nincs, és a többi horgonyzóhelyen is igyekeznek biztonságossá tenni a hajózást, de ha valaki a nádasok vagy a déli part közelében akar vitorlázni, ott már nagyon kell figyelnie.

„Érheti meglepetés a partközelben hajózókat, főképpen azért, mert

megjelentek kisebb iszappadok

a déli part mentén, ahol bizony fel lehet akadni. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának a heti jelentésében is láthatjuk, hogy egyre többször kell ilyen helyekről hajókat elvontatni” – figyelmeztetett a vitorlás szakember.

Szépvölgyi István mindenkit arra figyelmeztetett, hogy tájékozódjon a vízmélységről mielőtt a partközelébe érne.

„Ez a mostani vízállás az egy hónappal ezelőttihez képest sokat nem változott, hiszen augusztus eleje-közepe tájékán 2-3 centiméterrel még alacsonyabb is volt a Balaton vízszintje. De mindenféleképpen körültekintőbben kell ilyenkor hajózni” – mondta.

