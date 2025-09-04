ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.95
usd:
337.25
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az Európai Unió Bírósága (Curia)
Nyitókép: THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

Uniós bíróság: egyetlen tagállam sem tagadhatja meg az európai elfogatóparancs végrehajtását

Infostart / MTI

Egy uniós tagállam igazságügyi hatósága nem tagadhatja meg egy európai elfogatóparancs végrehajtását, és nem veheti át a büntetés végrehajtását a kibocsátó tagállam hozzájárulása nélkül - közölte ítéletében az EU bírósága.

A luxembourgi testület emlékeztetett: az európai elfogatóparancs az uniós jog által előírt egyszerűsített bírósági eljárás, amely a tagállamok közötti kölcsönös bizalmon és elismerésen alapul. Ennek megfelelően a végrehajtás megtagadása csak kivételesen lehetséges és szigorú feltételekhez kötött.

Az ügy előzménye, hogy a bukaresti fellebbviteli bíróság 2017-ben szabadságvesztésre ítélt egy román állampolgárt, majd a jogerős ítéletet követően 2020-ban európai elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit Olaszországban tartóztatták le, az olasz hatóságok azonban nem adták át Romániának, hanem elismerték a román ítéletet, és saját területükön kezdték meg a büntetés végrehajtását, mivel úgy vélik, hogy

ez növelné az érintett személy társadalomba való visszailleszkedésének esélyét, aki jogszerűen tartózkodott Olaszországban.

A román igazságügyi hatóságok tiltakoztak, szerintük ugyanis a kibocsátott elfogatóparancs továbbra is hatályban marad, és a büntetést Romániában kell végrehajtani. A bukaresti bíróság ezért az uniós testülethez fordult.

Ítéletében az uniós bíróság kimondta: ha egy tagállam az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadásával saját területén akarja végrehajtani a kiszabott szabadságvesztést, köteles beszerezni a kibocsátó állam hozzájárulását. E hozzájárulás hiányában a végrehajtás átvételének feltételei nem teljesülnek, és az érintett személyt át kell adni.

A bíróság hangsúlyozta: a társadalomba való visszailleszkedés esélyeinek növelése önmagában nem indokolhatja a kötelező szabályok figyelmen kívül hagyását. Ha a végrehajtás megtagadása az uniós előírások megsértésével történik, az elfogatóparancs érvényben marad, és a kibocsátó állam továbbra is jogosult a büntetés saját területén történő végrehajtására.

Kezdőlap    Belföld    Uniós bíróság: egyetlen tagállam sem tagadhatja meg az európai elfogatóparancs végrehajtását

európai unió

elfogatóparancs

európai bíróság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Emmanuel Macron francia elnök nagy bejelentésére

Oroszország elutasítja a tárgyalást az ukrajnai külföldi intervenció lehetőségéről – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Emmanuel Macron francia elnök korábbi nyilatkozatára reagálva. A francia elnök szerint 26 ország kész békefenntartókat küldeni Ukrajnába.
 

Emmanuel Macron: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

A szerdai mérsékelt európai és amerikai részvénypiaci emelkedés után az ázsiai részvénypiacok csütörtökön emelkedtek, egyre nő a befektetői optimizmus azzal kapcsolatban, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatcsökkentést hajt végre. Egy kivétel viszont a kínai piac, ott nagy esés volt ma, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az ország pénzügyi szabályozó hatóságai bizonyos korlátozásokat fontolgatnak a tőzsdei spekulációval kapcsolatban. Jellemzően mérsékelt emelkedés volt az európai részvénypiacokon, az amerikai tőzsdék pedig a felemás nyitás után óvatos erősödésbe kezdtek a holnapi fontos munkaerőpiaci adatokra várva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem mindennapi égi jelenség lesz vasárnap: ezek az őszi vörös Hold titkai

Nem mindennapi égi jelenség lesz vasárnap: ezek az őszi vörös Hold titkai

Teljes holdfogyatkozás várható szeptember 7-én, amikor a Hold vöröses színben lesz látható a keleti égbolton, miközben áthalad a Föld árnyékán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Boy, 3, pulled from funicular crash that has shocked Portugal

Boy, 3, pulled from funicular crash that has shocked Portugal

It is unclear what caused the crash in which 16 people died and more than 20 were injured, including many foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 21:31
Új korszak indult a Hatoslottóban, rögtön furcsa nyerőszámokat húztak
2025. szeptember 4. 20:52
Hamarosan kifizetik a fegyverpénzt, és béremelések jöhetnek – a nap hírei
×
×
×
×