ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
337.92
bux:
104203.8
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tarr Zoltán református lelkész, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond a debreceni Református Nagytemplom előtt tartott anyák napi nagygyűlésen 2024. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Tilos megosztó témákról beszélni a Tisza Pártban?

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Adócsökkentést ígér a Tisza Párt, miután a kormányoldal azzal vádolja, hogy valójában adóemelésre készül. Időközben az is kiderült, hogy a Fidesz legesélyesebb kihívójaként jegyzett ellenzéki pártban elvileg nem szabad nyilvánosan beszélni olyan megosztó témákról, mint a melegjogok és az ukrajnai háború.

A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán a párt adópolitikai terveiről beszélt egy etyeki fórumon, miután az Index úgy értesült, hogy az ellenzéki erő kormányra kerülve megemelné a személyi jövedelemadót.

„Nem tudom, ki mindenki veszi ezt most föl. Ha valamit most mondok, össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. (…) Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodok, de annak se lesz semmi értelme. Magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni, és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene, választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta Tarr Zoltán.

Az etyeki fórumon moderátorként közreműködő Magyar Dávid újságíró megerősítette, hogy a Tiszában most elvileg nem szabad néhány témáról beszélni, bár őt ez nem érdekelte: „Azt a kérést kaptuk, hogy ne beszéljünk majd Ukrajnáról, meg LMBTQ-s dolgokról, úgyhogy ez lesz az első, amiről beszélni fogunk. Ha ezen túl vagyunk, utána csomó értelmes dologról.”

Tarr Zoltán az eset óta az interjúkérelmeket elhárítja, a Facebook-oldalán pedig ugyanazt mondta a témáról, mint a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter: csak egy adóemelést terveznek, megadóztatnák az 5 milliárd forint feletti vagyonokat.

„A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Csökkentjük több mint kétmillió honfitársunk személyi jövedelemadóját és jelentősen, 27-ről 5 százalékra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, valamint áfamentessé tesszük a gyógyszereket. Elkészítettünk egy kalkulátort, amelynek segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel marad több a zsebében a hónap végén. Látogassatok el az szja9.hu honlapra és számoljátok ki ti is” – üzente korábban Magyar Péter.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált Tarr Zoltán kijelentéseire: „Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak. Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük a választások után mindent lehet. A magyar embereket átverni, na, azt nem lehet, mert nem hagyjuk! – írta a miniszterelnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Tilos megosztó témákról beszélni a Tisza Pártban?

ellenzék

homoszexualitás

ukrajnai háború

tisza párt

tarr zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
 

Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Az USA-ba exportáló indiai vállalatok súlyos piacvesztésről számolnak be a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 50 százalékos vámok miatt, ezért azt kérik a jegybanktól, hogy a jelenleginél magasabb, technikai árfolyamon válthassák át dollárbevételüket - számolt be róla a Bloomberg. Az intézkedés javítaná a vállalatok ár-versenyképességét és limitálná a vámok által okozott károkat. Eközben a kormány sem tétlenkedik, adócsökkentéssel igyekszik enyhíteni a károkat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Lisbon's mayor says the Portuguese capital "needs answers", as police work to identify the victims of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 13:55
Magyar Péter a Tisza Párt tervezett adóprogramjáról beszélt Mezőcsáton
2025. szeptember 4. 12:23
Kötcse: Orbán Viktor kemény bemelegítést választott
×
×
×
×