Tilos megosztó témákról beszélni a Tisza Pártban?

A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán a párt adópolitikai terveiről beszélt egy etyeki fórumon, miután az Index úgy értesült, hogy az ellenzéki erő kormányra kerülve megemelné a személyi jövedelemadót.

„Nem tudom, ki mindenki veszi ezt most föl. Ha valamit most mondok, össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. (…) Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodok, de annak se lesz semmi értelme. Magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni, és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene, választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta Tarr Zoltán.

Az etyeki fórumon moderátorként közreműködő Magyar Dávid újságíró megerősítette, hogy a Tiszában most elvileg nem szabad néhány témáról beszélni, bár őt ez nem érdekelte: „Azt a kérést kaptuk, hogy ne beszéljünk majd Ukrajnáról, meg LMBTQ-s dolgokról, úgyhogy ez lesz az első, amiről beszélni fogunk. Ha ezen túl vagyunk, utána csomó értelmes dologról.”

Tarr Zoltán az eset óta az interjúkérelmeket elhárítja, a Facebook-oldalán pedig ugyanazt mondta a témáról, mint a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter: csak egy adóemelést terveznek, megadóztatnák az 5 milliárd forint feletti vagyonokat.

„A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Csökkentjük több mint kétmillió honfitársunk személyi jövedelemadóját és jelentősen, 27-ről 5 százalékra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, valamint áfamentessé tesszük a gyógyszereket. Elkészítettünk egy kalkulátort, amelynek segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy mennyivel marad több a zsebében a hónap végén. Látogassatok el az szja9.hu honlapra és számoljátok ki ti is” – üzente korábban Magyar Péter.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált Tarr Zoltán kijelentéseire: „Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak. Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük a választások után mindent lehet. A magyar embereket átverni, na, azt nem lehet, mert nem hagyjuk! – írta a miniszterelnök.