Átszabnak jó pár budapesti utcát

A 25 milliárd forintból megvalósuló Egészséges utcák-program célja, hogy városszerte megújuljanak a fővárosi kerületek kezelésébe tartozó helyi jelentőségű utcák és gyűjtőutak – ismertették, hozzátéve: a cél az, hogy ezek a közterek is túlmutassanak a közlekedési útvonalakon, azok más szerepet is betöltsenek a budapestiek életében. A most induló program legfontosabb elemei a tisztább levegő, a gyalogos- és kerékpárosbarát közterületek és az élhető városi terek.
A pályázaton olyan projektekkel lehetett indulni, amelyek célja, hogy a városi utcák ne csupán közlekedési útvonalak, hanem olyan zöld és biztonságos közösségi terek legyenek, amelyek hozzájárulnak a budapestiek egészségéhez és mindennapi jóllétéhez - mutatott rá a hivatal.
A projekteknek különös figyelmet kell fordítania a gyalogosbarát kialakításra, zöldfelületek növelésére, fasorok meglétére, valamint a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedésre.
Kitértek arra is, hogy a program Európai Uniós forrásból valósul meg a Fővárosi Önkormányzat és a BKK szakmai irányításával.
A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által benyújtott pályázatokat egy magas szintű szakmai tervzsűri értékelte: az értékelésben a BKK mellett az Építési és Közlekedési Minisztérium Zöld Infrastruktúra tervzsűrije, a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkárságának Kerékpáros tervzsűrije, valamint Budapest főépítésze és főtájépítésze is részt vettek. A tervezés során a Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Tájépítészek Szövetségének képviselői is segítették szakmai észrevételeikkel a kerületeket - fűzték hozzá.
A 25 milliárd forintos keretösszegű program támogatásából 11 kerület részesül.
- A III. kerület számára 1,495 milliárd forintot biztosítanak,
- a VI. kerület 598 millió forintot kap,
- a VII. kerületben 2,4 milliárd forintból újulnak meg az utcák.
- Támogatást nyert a VIII. kerület is, több mint 2,5 milliárd forintot.
- A IX. kerületben több mint 3,7 milliárd forintból valósulnak meg beruházások,
- a XI. kerület 2,4 milliárd forint támogatást kap.
- A XIV. kerületben 3,7 milliárd forintból indulnak fejlesztések,
- a XVI. kerületben 1,879 millió forintból újítanak köztereket.
- A XIX. kerület 1,759 milliárdot nyert el,
- a XXI. kerület 2,5 milliárd forint támogatást kap,
- a XXII. kerület pedig 1,996 milliárd forintot.