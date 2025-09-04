Átszabnak jó pár budapesti utcát

A 25 milliárd forintból megvalósuló Egészséges utcák-program célja, hogy városszerte megújuljanak a fővárosi kerületek kezelésébe tartozó helyi jelentőségű utcák és gyűjtőutak – ismertették, hozzátéve: a cél az, hogy ezek a közterek is túlmutassanak a közlekedési útvonalakon, azok más szerepet is betöltsenek a budapestiek életében. A most induló program legfontosabb elemei a tisztább levegő, a gyalogos- és kerékpárosbarát közterületek és az élhető városi terek.

A pályázaton olyan projektekkel lehetett indulni, amelyek célja, hogy a városi utcák ne csupán közlekedési útvonalak, hanem olyan zöld és biztonságos közösségi terek legyenek, amelyek hozzájárulnak a budapestiek egészségéhez és mindennapi jóllétéhez - mutatott rá a hivatal.

A projekteknek különös figyelmet kell fordítania a gyalogosbarát kialakításra, zöldfelületek növelésére, fasorok meglétére, valamint a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedésre.

Kitértek arra is, hogy a program Európai Uniós forrásból valósul meg a Fővárosi Önkormányzat és a BKK szakmai irányításával.

A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által benyújtott pályázatokat egy magas szintű szakmai tervzsűri értékelte: az értékelésben a BKK mellett az Építési és Közlekedési Minisztérium Zöld Infrastruktúra tervzsűrije, a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkárságának Kerékpáros tervzsűrije, valamint Budapest főépítésze és főtájépítésze is részt vettek. A tervezés során a Magyar Kerékpárosklub és a Magyar Tájépítészek Szövetségének képviselői is segítették szakmai észrevételeikkel a kerületeket - fűzték hozzá.

A 25 milliárd forintos keretösszegű program támogatásából 11 kerület részesül.