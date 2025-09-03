Létrán és ablakon át mentették ki a lakókat a tűz elől egy társasházból

A Táncsics Mihály utcai társasház pincéjében elektromos rollerek és használati tárgyak égtek az egyik helyiségben. A soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók akadályozták meg a tűz továbbterjedését.

A rajok egy embert létra segítségével egy első emeleti erkélyről, kettőt ablakon keresztül hoztak le,

egy lakót pedig menekítő álarc használatával kísértek ki az épületből, amelynek lépcsőháza megtelt füsttel. Az egységek két kutyát, valamint egy macskát is kimentettek – közölte a katasztrófavédelem, mely szerint éjfél előtt sikeresen eloltották a lángokat.