The car mechanic is changing the tire.
Nyitókép: Worayuth Kamonsuwan/Getty Images

Nem csak a rendőr büntethet: ezért kell a zsebébe nyúlnia az autósoknak

Infostart

Minden autósnak rutinművelet, hogy időről időre műszaki vizsgára kell vinni autóját. Azt viszont biztosan kevesebben tudják, hogy pontosan mi történik egy ilyen vizsga alkalmával.

Február 1-jétől 16 290 forintról 26 700 forintra emelkedett az M1 kategória esetében (normál személyautók) a műszaki vizsgálat alapdíja. Erre az összegre általában még rájön az adott autószerviz költsége, ahol a vizsgát csináltatjuk, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén szokott megállni – írja a vezess.hu.

De mit ellenőriznek pontosan a műszaki vizsgán?

  • A fékrendszert, hogy megfelelő-e a fékerő, megbízhatóan működik-e a fék.
  • A kormánymű állapotát.
  • A futóművet és a lengéscsillapítót, a jármű stabil és biztonságos haladása érdekében.
  • A gumikat, hogy meg van-e a minimálisan előírt profilmélység. Így legalább a műszaki vizsga előtt kénytelen minden autótulajdonos lecserélni a simára járt gumijait, és nem egy rendőri ellenőrzés vagy baleset során derül ki, hogy már rég nem közlekedhetett volna velük.
  • A kipufogórendszert a károsanyag-kibocsátás és a zajszint végett. Az illegálisan átalakított és a nem megfelelően karbantartott kipufogók nemcsak környezetszennyezők, de igen gyakran elviselhetetlenül hangosak is.
  • A világítást és az elektromos rendszereket, hiszen ezek előírásszerű működése ma már nemcsak a látni és látszani elv miatt fontos. Az elektromos rendszer hibái ronthatják vagy akadályozhatják is a különböző vezetéstámogató, a jármű biztonságát közvetlen vagy közvetve szolgáló automatizált rendszerek működését.
  • A karosszéria állapotát és az utasteret – ezek ellenőrzése során vizsgálják például a biztonsági övek meglétét és biztonságos működését, valamint a légzsákok állapotát.
  • Megvizsgálják, hogy nem pörgették-e vissza a kilométerórát. Minden műszaki vizsga alkalmával rögzítik a kilométeróra állását, és ha az észlelt kopásokhoz képest gyanúsan kevés kilométert futott a jármű, külön vizsgálatot indítanak. A kilométeróra visszapörgetése csalásnak minősül

– idézi a vezess.hu a kozlekedesbiztonsag.kti.hu összefoglalóját.

Nem ritka élethelyzet, hogy az autósok nem veszik észre, elfelejtik, hogy lejárt az autójuk műszakija, és még napokig, vagy akár hetekig úgy közlekednek. Sajnos sokszor közúti ellenőrzés során derül ki, hogy lejárt a műszaki, és csak a rendőr jóindulatán múlik, mennyi lesz a büntetés, de akár 78 000 forintig is felmehet.

Az is előfordulhat, hogy a biztosítók megtagadják a kártérítést, ha kiderül, hogy a baleset idején a járműnek nem volt érvényes forgalmi engedélye, azaz részt sem vehettek volna vele a forgalomban. A biztosítók kevésbé megértők, mint a rendőrség. Ráadásul aki lejárt forgalmival közlekedve okoz balesetet, az súlyosabb büntetésre számíthat annál, mintha minden rendben lett volna az autójával – olvasható egyebek mellett.

közlekedés

autó

vizsga

műszaki vizsga

