Rakétát felvillantó bankkártyával tanítja pénzügyi ismeretekre a gyerekeket az Erste

Játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot a gyermekek az Erste Bank Hungary és a Visa által közösen tervezett és készített új bankkártyával. A pénzintézet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legfiatalabbak is tudatosak legyenek a pénzügyekben, ezt szolgálja a 7-14 éves korosztály számára most piacra dobott termék is. Az Erste PR és belső kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy arra ösztönözzék a szülőket, hogy minél többet beszélgessenek a különféle pénzügyekről gyermekeikkel.

Az Europion közvélemény-kutató az Erste megbízásából készített egy reprezentatív felmérést: 426 olyan szülőt kerestek meg, aki 14 évesnél fiatalabb gyermeket nevel. Egyebek mellett arra voltak kíváncsiak, szóba kerül-e, és ha igen, akkor milyen gyakran a pénzhasználat a szülők és a gyermekek közötti beszélgetésekben. Arra is rákérdeztek a felmérés résztvevőinél, hogy szerintük kiktől kellene megkapniuk a szükséges információkat a pénzügyi világról a kiskorúaknak, továbbá arról is kikérték a véleményüket, milyen eszközöket tartanak megfelelőnek az elérésben, illetve a megszólításban. A legtöbben azt válaszolták, hogy a mesekönyvek, applikációk és egyéb játékok a legalkalmasabbak erre a célra.

A pénzügyi edukációban a legfőbb szerepet a Cserebere az erdőben című mesekönyv kapja, melyet az Erste a Pagony Kiadóval közösen adott ki még tavaly. A kötet akkora sikernek bizonyult, hogy kevesebb mint két hónap után több ezer példányban újra kellett nyomtatni. A banknál most újra elérhetővé vált a könyv: akik a szeptember végéig futó akció ideje alatt Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, ajándékba kapnak egy példányt. Murányi Linda megjegyezte:

a könyvön keresztül a szórakoztatáson túl alapvető gazdasági, pénzügyi ismereteket szerezhetnek a gyermekek játékos formában.

A mostani kampány során a mesekönyv mellett egy online letölthető kisokost is elérhetővé tesz az érdeklődőknek az Erste. A kérdőív húsz kérdésből áll, melyek megválaszolásával még több részletet, tudnivalót megtudhatnak a gyermekek a pénzügyekről. Az Erste honlapjáról bárki ingyen letöltheti a digitális füzetet, melyben olyan kérdések szerepelnek, amiket valóban gyerekek tettek fel a szüleiknek a pénzről, így például:

miért kell a szülőknek dolgozni?

miért kell a boltban fizetni az ennivalóért?

hogy jön pénz a falból?

ki csinálja a pénzt, nem kérhetünk tőle?

A kérdéseket és a válaszlehetőségeket az Erste hazai és nemzetközi szakértői Füstös Mónika gyermeknevelési szakértő segítségével dolgozták ki a gyermekek nyelvezetét használva, az életkoruknak megfelelően. Murányi Linda úgy véli, találtak egy jó eszközt arra, hogy a lehető legegyszerűbben, minél élvezetesebben és érdekesebben lehessen fenntartani a gyermekek figyelmét, érdeklődését ebben a témában.

A gyermekek pénzügyi edukációját segítő kisokos ezen az oldalon érhető el.

Az említett különleges bankkártya ugyancsak játékos formában segíti megérteni a kártyás fizetés működését. Murányi Linda hozzátette: a bankkártya manapság már teljesen elfogadott eszköz, ami a napi pénzügyi és bankolási szokásrendnek az alapkelléke. Az Erste úgy gondolta, a gyermekeknek is időben el kell kezdeniük megtanulni a bankkártya megfelelő használatát. Ennek megfelelően egy olyan kártyát készítettek a kicsiknek, melynek segítségével

biztonságos, élményszerű módon ismerkedhetnek meg a digitális fizetéssel, ami hosszú távon is megalapozhatja a felelős pénzkezelést.

Az Erste Cseperedő Bankszámlához igényelhető, Magyarországon elsőként elérhető OLED kijelzős Visa bankkártya az ötletgazdák reményei szerint hamar a gyermekek kedvencévé válik. A vidám, élénk grafikai elemek között kapott helyet az a rakéta, amely minden fizetés alkalmával felvillan, a miniatűr OLED kijelző ugyanis közvetlenül az NFC-termináloktól kapja az energiát.

„Ez egy szép, vicces gag a gyermekeknek, de alapvetően az a célunk, hogy már kiskorban minél több szó essen a bankkártya használatáról. Remélhetőleg egyre több gyermek megérti vagy megtudja, hogyan működik az ATM, mik azok a limitek, és így világossá válik számukra, milyen napi pénzügyi alapismeretekkel kell rendelkezniük a későbbiekben” – fogalmazott az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.

Jó eszköz lehet a pénzügyi neveléshez a zsebpénz is. Az Erste felmérése szerint míg a kisebb gyermekeknek alkalomszerűen, kevesebb zsebpénzt adnak a szülők (ha egyáltalán adnak), a 11-14 éves korosztály esetében viszont már a rendszeresen adott zsebpénz a jellemző, általában havonta legfeljebb 1-9 ezer forint összegben. A válaszok alapján a szülők a gyermek életkorának növekedésével egyre tudatosabban vezetik be a zsebpénzt, és mind nagyobb összeget bíznak rájuk – vagyis a legtöbb családban a pénzügyi nevelés fokozatos, a gyermek fejlődéséhez, érettségéhez igazodik. A zsebpénzt érdemes a gyermek számára nyitott saját bankszámlára utalni, így a szülők a banki eszközök használatát is meg tudják tanítani, miközben a szülőknek is nagyobb átláthatóságot és biztonságot nyújt.

(Nyitóképünk illusztráció.)