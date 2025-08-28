ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.39
usd:
340.5
bux:
104232.11
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Adam Gault/Getty Images

Rakétát felvillantó bankkártyával tanítja pénzügyi ismeretekre a gyerekeket az Erste

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, de a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről gyermekével. Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: fontos, hogy időben elkezdjenek a szülők beszégetni gyermekeikkel a pénzhasználatról és a pénzügyekről. A pénzintézet a játékos edukációt tartja hatékonynak és eredményesnek, ezért mesekönyvet, kisokost és egy különleges bankkártyát is piacra dobott.

Játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot a gyermekek az Erste Bank Hungary és a Visa által közösen tervezett és készített új bankkártyával. A pénzintézet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legfiatalabbak is tudatosak legyenek a pénzügyekben, ezt szolgálja a 7-14 éves korosztály számára most piacra dobott termék is. Az Erste PR és belső kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy arra ösztönözzék a szülőket, hogy minél többet beszélgessenek a különféle pénzügyekről gyermekeikkel.

Az Europion közvélemény-kutató az Erste megbízásából készített egy reprezentatív felmérést: 426 olyan szülőt kerestek meg, aki 14 évesnél fiatalabb gyermeket nevel. Egyebek mellett arra voltak kíváncsiak, szóba kerül-e, és ha igen, akkor milyen gyakran a pénzhasználat a szülők és a gyermekek közötti beszélgetésekben. Arra is rákérdeztek a felmérés résztvevőinél, hogy szerintük kiktől kellene megkapniuk a szükséges információkat a pénzügyi világról a kiskorúaknak, továbbá arról is kikérték a véleményüket, milyen eszközöket tartanak megfelelőnek az elérésben, illetve a megszólításban. A legtöbben azt válaszolták, hogy a mesekönyvek, applikációk és egyéb játékok a legalkalmasabbak erre a célra.

A pénzügyi edukációban a legfőbb szerepet a Cserebere az erdőben című mesekönyv kapja, melyet az Erste a Pagony Kiadóval közösen adott ki még tavaly. A kötet akkora sikernek bizonyult, hogy kevesebb mint két hónap után több ezer példányban újra kellett nyomtatni. A banknál most újra elérhetővé vált a könyv: akik a szeptember végéig futó akció ideje alatt Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, ajándékba kapnak egy példányt. Murányi Linda megjegyezte:

a könyvön keresztül a szórakoztatáson túl alapvető gazdasági, pénzügyi ismereteket szerezhetnek a gyermekek játékos formában.

A mostani kampány során a mesekönyv mellett egy online letölthető kisokost is elérhetővé tesz az érdeklődőknek az Erste. A kérdőív húsz kérdésből áll, melyek megválaszolásával még több részletet, tudnivalót megtudhatnak a gyermekek a pénzügyekről. Az Erste honlapjáról bárki ingyen letöltheti a digitális füzetet, melyben olyan kérdések szerepelnek, amiket valóban gyerekek tettek fel a szüleiknek a pénzről, így például:

  • miért kell a szülőknek dolgozni?
  • miért kell a boltban fizetni az ennivalóért?
  • hogy jön pénz a falból?
  • ki csinálja a pénzt, nem kérhetünk tőle?

A kérdéseket és a válaszlehetőségeket az Erste hazai és nemzetközi szakértői Füstös Mónika gyermeknevelési szakértő segítségével dolgozták ki a gyermekek nyelvezetét használva, az életkoruknak megfelelően. Murányi Linda úgy véli, találtak egy jó eszközt arra, hogy a lehető legegyszerűbben, minél élvezetesebben és érdekesebben lehessen fenntartani a gyermekek figyelmét, érdeklődését ebben a témában.

A gyermekek pénzügyi edukációját segítő kisokos ezen az oldalon érhető el.

Az említett különleges bankkártya ugyancsak játékos formában segíti megérteni a kártyás fizetés működését. Murányi Linda hozzátette: a bankkártya manapság már teljesen elfogadott eszköz, ami a napi pénzügyi és bankolási szokásrendnek az alapkelléke. Az Erste úgy gondolta, a gyermekeknek is időben el kell kezdeniük megtanulni a bankkártya megfelelő használatát. Ennek megfelelően egy olyan kártyát készítettek a kicsiknek, melynek segítségével

biztonságos, élményszerű módon ismerkedhetnek meg a digitális fizetéssel, ami hosszú távon is megalapozhatja a felelős pénzkezelést.

Az Erste Cseperedő Bankszámlához igényelhető, Magyarországon elsőként elérhető OLED kijelzős Visa bankkártya az ötletgazdák reményei szerint hamar a gyermekek kedvencévé válik. A vidám, élénk grafikai elemek között kapott helyet az a rakéta, amely minden fizetés alkalmával felvillan, a miniatűr OLED kijelző ugyanis közvetlenül az NFC-termináloktól kapja az energiát.

„Ez egy szép, vicces gag a gyermekeknek, de alapvetően az a célunk, hogy már kiskorban minél több szó essen a bankkártya használatáról. Remélhetőleg egyre több gyermek megérti vagy megtudja, hogyan működik az ATM, mik azok a limitek, és így világossá válik számukra, milyen napi pénzügyi alapismeretekkel kell rendelkezniük a későbbiekben” – fogalmazott az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.

Jó eszköz lehet a pénzügyi neveléshez a zsebpénz is. Az Erste felmérése szerint míg a kisebb gyermekeknek alkalomszerűen, kevesebb zsebpénzt adnak a szülők (ha egyáltalán adnak), a 11-14 éves korosztály esetében viszont már a rendszeresen adott zsebpénz a jellemző, általában havonta legfeljebb 1-9 ezer forint összegben. A válaszok alapján a szülők a gyermek életkorának növekedésével egyre tudatosabban vezetik be a zsebpénzt, és mind nagyobb összeget bíznak rájuk – vagyis a legtöbb családban a pénzügyi nevelés fokozatos, a gyermek fejlődéséhez, érettségéhez igazodik. A zsebpénzt érdemes a gyermek számára nyitott saját bankszámlára utalni, így a szülők a banki eszközök használatát is meg tudják tanítani, miközben a szülőknek is nagyobb átláthatóságot és biztonságot nyújt.

(Nyitóképünk illusztráció.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Rakétát felvillantó bankkártyával tanítja pénzügyi ismeretekre a gyerekeket az Erste

gyermek

erste bank

bankkártya

visa

kisokos

pénzügyek

murányi linda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Az ukrán hadsereg többhavi szünet után újra támadni kezdte az orosz olajinfrastruktúra kényes pontjait, ráadásul sokkal jobb, saját gyártású eszközökkel, mint korábban. Ez pedig az orosz olajipar sérülékenységére mutat rá – hangsúlyozta az InfoRádióban az Erste gáz- és olajipari elemzője.
 

Szijjártó Péter nagyon jó hírt jelentett be

Robbanás Moszkvában, lángokban az orosz főváros legfontosabb olajvezetéke

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

A német hatóságok vizsgálata már majdnem az összes Északi Áramlat ellen támadást indító ukrán állampolgárt azonosította, Moszkva továbbra sem akar hallani az Ukrajnába érkező NATO-békefenntartókról, miközben az EU éppen másodlagos szankciók bevezetését tervezi Oroszország ellen. Az orosz fegyveres alakulatok behatoltak az eddig jórészt érintetlen Dnyipopetrovszk megyébe, drónjaik pedig több épületet eltaláltak Kijevben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a továbbjutásra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kim Jong Un to join Putin and other leaders at China military parade

Kim Jong Un to join Putin and other leaders at China military parade

The parade will mark the 80th anniversary of China's war against Japan and the end of World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 05:30
Tizenöt méter után fel is borult az elkötött autóval
2025. augusztus 28. 05:00
Sivatagi show csütörtökön, csak épp látni alig fogjuk - időjárás
×
×
×
×