2025. augusztus 26. kedd
Urna az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a főváros a VII. kerületi Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában kialakított szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Választás 2026 – így állnak a pártok a jelöltállítással

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Nyolc hónappal a 2026-os országgyűlési választás előtt még csak egyetlen párt jelentette be az összes egyéni jelöltjét.

A 2026-os országgyűlési választások előtt az InfoRádió megnézte, hogy állnak a pártok a jelöltállítással az egyéni választókerületekben.

A Fidesz-KDNP jelöltjei közül már csak három-négy hiányzik, ezt Orbán Viktor miniszterelnök, a nagyobbik kormánypárt vezetője jelentette ki július végén a Harcosok órája című podcastben.

A jelen állás szerint a kormánypártok legnagyobb kihívója, a Tisza Párt eddig hivatalosan csak az elnökét jelölte. Magyar Péter a budapesti 3-as számú választókerületben mérettetné meg magát ott, ahol Orbán Viktor is él. „Ha nem gyáva, akkor ő is elindul és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért” – írta még márciusban a Facebook-oldalán a Tisza Párt vezetője, aki egyébként most az Európai Parlament tagja, tehát ha jövőre bekerül az Országgyűlésbe, akkor kell majd a helyére valaki az uniós törvényhozásba. A Tisza egyedi módszert választott a jelöltállításra, mindegyik körzetben három kiválasztott közül kerül ki majd a tényleges jelölt.

A Demokratikus Koalíció elnöke most vasárnap jelentette be a Facebook-oldalán, hogy az ellenzéki párt mind a 106 egyéni választókörzetben indít jelöltet. Dobrev Klára szerint a baloldali és a liberális szavazóknak sem a Fidesz, sem a Tisza nem felel meg, és őket fogja képviselni a pártja.

Hasonlóan érvel a Mi Hazánk, amely szintén önállóan indul el mindegyik körzetben, sőt eddig ez a párt az egyetlen, amely már az összes jelöltjének a nevét is nyilvánosságra hozta a honlapján. „A Mi Hazánk képviselőire adott szavazatokkal mindenki két legyet üthet egy csapásra, ugyanis sem a Fidesz korrupt és az államot a működésképtelenség szélére sodró rendszerét nem támogatjuk, sem pedig a Tisza globalista, a multinacionális lobbit meghunyászkodva kiszolgáló politikájával semmiféle közösséget nem tudunk vállalni” – mondta Dúró Dóra alelnök

A Párbeszéd is önállóan indul el a jövő évi választáson – mondta az InfoRádióban az ellenzéki párt társelnöke. Barabási Richárd szerint minden körzetben lesz saját jelöltjük, és úgy vélik, hogy képesek feltornázni a támogatottságukat a jelenlegi egy százalékról legalább ötre. „Jelenleg a Tisza a legerősebb ellenzéki párt a mérések alapján, de ez nem jelenti azt, hogy ne férne el a Tisza mellett egy olyan erő, amelyik miközben maximálisan a kormány leváltását célozza, de a Tiszánál markánsabban képes értékeket képviselni” – mondta.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt önállóan indul el a választáson, és öt jelöltjét már bejelentette. Az nem biztos, hogy mindenhol lesz viccpárti kihívó. A Jobbik ezúttal nem fog össze senkivel és mind a 106 választókerületben lesz embere, akik közül hozzávetőleg 30-at már bejelentettek. Az MSZP is ilyesmit tervez, de még nincs hivatalos jelöltlistája.

A Momentum és a Mindenki Magyarországa Néppárt kapitulált, hogy a Tiszának kedvezzen, az LMP pedig még nem közölt semmit a terveiről. Vona Gábor Második Reformkor elnevezésű pártja is saját jelöltekkel készült, de még csak négynek a neve ismert. A Gödény György által vezetett Normális Élet Pártja azt állítja, hogy már 84 körzetben van jelöltje, de mind a 106-ban lesz, ám lehet, hogy a Tisza előretörése esetén inkább majd azt kérik a támogatóiktól, hogy szavazzanak a Fideszre.

A független jelöltek közül egyelőre csak Hadházy Ákos neve tűnik biztosnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

