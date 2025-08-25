ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.93
usd:
339.67
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar főcsarnoka 2025. augusztus 25-én. Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Bezárt a Keleti pályaudvar – erre készüljön a következő hetekben

Infostart / MTI

Megkezdődött a Keleti pályaudvar négy héten át tartó felújítása, most nem a történelmi főépületet, hanem a vasúti infrastruktúrát újítják meg, ami talán kevésbé látványos, de azt a célt szolgálja, hogy évekre üzembiztosan tudjon működni a pályaudvar – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebookon.

Kiemelte, a munkát a nyár utolsó, talán legkevésbé forgalmas hetében kezdték meg, és szeptember első, talán még kevésbé forgalmas hetében folytatják, hogy a lehető legkevesebb bizonytalanságot és kellemetlenséget okozzanak az utasoknak.

Elmondta, a hétfő reggelt a vezető kollégáikkal Kőbánya-felsőn töltötték, ami a legfontosabb átszálló pont mostani a vágányzárban. Beszéltek az utasokkal, a vasutas kollégákkal, igyekeznek segíteni, még gördülékenyebbé tenni ezt a rendkívül forgalmi helyzetet.

Hegyi Zsolt arra kért mindenkit a következő négy hétben, ne közlekedjen rutinból: a mavcsoport.hu/keleti oldalon megtalálható, hogyan lehet a legkönnyebben utazni a Keleti pályaudvar felújítása közben.

A MÁV-csoport vezérigazgatója a videóüzenethez csatolt posztjában hangsúlyozta, a beruházást úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban.

Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen, a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya-felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok, és új lehetőségek is összekötik egymással.

Kezdőlap    Belföld    Bezárt a Keleti pályaudvar – erre készüljön a következő hetekben

máv

vasút

felújítás

keleti pályaudvar

közösségi közlekedés

hegyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Marad az árrésstop. Ukrajna támadja a Barátság kőolajvezetéket. Varga Judit, Ruszin-Szendi Romulusz, Karácsony Gergely és mások is szóba kerültek a Kormányinfón, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatta a nyilvánosságot. Tartson velünk - percről percre!
 

Adócsökkentési tervek kerülnek a kormány elé, hozzányúlnának a szochóhoz is

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Aggasztó hírek érkeznek Fehéroroszországból. Aljakszandr Lukasenka elnök nyíltan figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljenek fel a háborúra, és mozgósítási tervet dolgoznak ki. Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Washingtoni borúlátás: kiderült, mikorra várják most az ukrajnai háború végét

Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

"Hűségesküt" tett Ukrajna ügyében a német alkancellár

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő döntést hozott Ukrajna egyik legszorosabb szövetségese: nem küld katonákat Kijevbe

Meglepő döntést hozott Ukrajna egyik legszorosabb szövetségese: nem küld katonákat Kijevbe

Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába a háború utáni békemisszió keretében - erősítette meg Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezletén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza - videón is látható a különös jelenség

Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza - videón is látható a különös jelenség

A Tisza - Tiszakürt melletti szakaszán - látszólag visszafelé indult el a víz. A videó anélkül készült, hogy bármi akadály, például homokpad vagy örvény zavarná a folyás irányát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

The Israeli military says it carried out a strike in the area of Nasser Hospital and it "regrets any harm to uninvolved individuals and does not target journalists".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 16:35
Nyilatkozott Orbán Győző, és több dolgot is elmondott a hatvanpusztai birtokról
2025. augusztus 25. 16:21
Öngyógyításba kezdtek a magyar kórházak
×
×
×
×