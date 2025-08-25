Bezárt a Keleti pályaudvar – erre készüljön a következő hetekben

Kiemelte, a munkát a nyár utolsó, talán legkevésbé forgalmas hetében kezdték meg, és szeptember első, talán még kevésbé forgalmas hetében folytatják, hogy a lehető legkevesebb bizonytalanságot és kellemetlenséget okozzanak az utasoknak.

Elmondta, a hétfő reggelt a vezető kollégáikkal Kőbánya-felsőn töltötték, ami a legfontosabb átszálló pont mostani a vágányzárban. Beszéltek az utasokkal, a vasutas kollégákkal, igyekeznek segíteni, még gördülékenyebbé tenni ezt a rendkívül forgalmi helyzetet.

Hegyi Zsolt arra kért mindenkit a következő négy hétben, ne közlekedjen rutinból: a mavcsoport.hu/keleti oldalon megtalálható, hogyan lehet a legkönnyebben utazni a Keleti pályaudvar felújítása közben.

A MÁV-csoport vezérigazgatója a videóüzenethez csatolt posztjában hangsúlyozta, a beruházást úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban.

Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen, a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya-felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok, és új lehetőségek is összekötik egymással.