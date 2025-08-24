ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Magyar Atlanti Tanács Egy új világrend küszöbén című konferenciáján a Bálna Honvédelmi Központban 2025. április 10-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Orbán Balázs visszaszolt a korábbi államtitkárnak Brüsszelről

Infostart / MTI

Valóban létezik zsákutca, de nem Magyarország, hanem az elavult külpolitikai gondolkodás hajtott bele - írta a miniszterelnök politikai tanácsadója a Facebookon.

Orbán Balázs arra a cikkre reagált, amelyben Bába Iván volt államtitkár azt állítja: a brüsszeli döntésekkel szembeni magyar ellenállás elszigetelte hazánkat az Európai Unión belül. Azt javasolja, hogy a szimpátia visszaszerzése érdekében hajtsuk végre az európai migrációs jogot úgy, ahogy azt Brüsszelben elvárják tőlünk. "Röviden: nem értek egyet vele".

Mint írta, Bába Iván fontos szerepet játszott a rendszerváltozás utáni évtizedek jobboldali külpolitikai doktrínájának kialakításában és képviseletében. Akkor a külpolitikai gondolkodás középpontjában a transzatlanti reintegráció állt. Ennek formája pedig az adaptáció volt: ahhoz, hogy a nyugati közösség minél előbb befogadjon minket, teljesíteni kellett azokat az elvárásokat, melyeket velünk szemben megfogalmaztak. Akkor is, ha ezek nem voltak tökéletesek számunkra. A nyereség miatt - vagyis hogy NATO-tagként a biztonság, EU-tagként a gazdasági előnyök meghaladják a hátrányokat - mindenki úgy kalkulált, hogy megéri. Alapvetően igazuk volt.

"Ennek a korszaknak vége", más a cél, hiszen az integrációt már elértük.

És mi következik most? Mit kell tenni ilyenkor? Ez az, amire a Bába-féle gondolkodás nem képes válaszolni. Ez a kör ugyanis a ‘90-es évek tranzíciós külpolitikai doktrínájában ragadt, és ezért az írása abból a feltételezésből indul ki, hogy az EU továbbra is automatikusan garantálja a biztonságot és a jólétet Magyarországon. Ehhez csak tovább kellene követnünk a szabályokat, ahogyan eddig is tettük, s akkor minden rendben lesz.

Orbán Balázs kiemelte: Európában jelenleg két dolog nincs: biztonság és jólét. Az EU éppen most alakul át háborús projektté, a félrekalkulált gazdasági döntések következtében gazdaságilag hanyatlik, ez kárhoztatja a tagállamok többségét.

Orbán Balázs szerint ha követnénk a cikkben megfogalmazott logikát, és Magyarország feltétel nélkül elfogadná az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktumát, akkor kötelezően részt kellene vennie a menedékkérők szétosztásában, ami a számítások szerint évente mintegy 16 ezer fő befogadását jelentené vagy ennek elutasítása esetén személyenként 20 ezer euró befizetését más tagállamok javára.

"A hibás brüsszeli döntések kritika nélküli elfogadása tehát ahhoz vezetne, hogy Brüsszelből dönthetnék el, hogy kik és hányan települhetnek be az ország területére - ez pedig a nemzeti szuverenitás felszámolását jelentené. Nyilvánvaló, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A jobboldali gondolkodás szerint mindenképpen" - szögezte le.

A brüsszeli liberális elit gondolkodását nem tudjuk megváltoztatni, de az Európai Uniót igen, hiszen mi magunk vagyunk az unió. A közös döntéshozatal részeként minden jogszabályt és politikai irányt lehetőségünk van felülvizsgálni és megváltoztatni. Magyarország élni is kíván ezzel a lehetőséggel.

A mi doktrínánk az, hogy nyitni kell, mindenhol ott kell lenni, új lehetőségeket kell teremteni, és diverzifikálni. Mindeközben védeni kell a szuverenitást, és harcolni azért, hogy az EU a mi Európánk is legyen: olyan kontinens, ahol béke és pezsgő gazdasági élet van, nem pedig háborús készülődés és emiatti elszegényedés. Elnyomó szuperállamot, a liberális álmot pedig köszönjük, nem akarunk - az ugyanis rémálom lenne.

Ez az az új magyar külpolitikai doktrína, amely a következő évtizedekben radikálisan megváltozó helyzetben egyedül kecsegtet a siker reményével. Ehhez képest az, hogy ne rendetlenkedjünk, hanem bízzuk magunkat azokra, akik a saját országaikat pár évtized alatt lepusztították - minden tiszteletem mellett - nem tűnik életképes javaslatnak - írta Orbán Balázs.

