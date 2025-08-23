ARÉNA
Human heart with heart vessles inside human body and ECG, 3D illustration
Nyitókép: Dr_Microbe/Getty Images

A jobb oldalon van a magyar tükörember szíve, furcsa rá a magyarázat

Infostart

Lhotsky András, a 37 éves magyar tükörember egy ritka orvosi csodával született.

Lhotsky András a születése óta „tüköremberként” él, azaz nem csak a szíve dobog mellkasa másik oldalán, de minden szerve tükröződve, a másik irányban van – derül ki a Bors riportjából. Ez az orvosi különlegesség igazából szinte semmilyen komplikációt nem okoz a férfinak – már azt leszámítva persze, hogy ha orvoshoz megy, szólnia kell, hogy ne balra keressék a szívét, hanem jobbra...

Andrásnak gyerekkorában két komolyabb kivizsgálása volt, ezen kívül semmi: kicsit sokat köhög és asztmás, de más hátrány nem érte amiatt, mert tüköremberként él. Mint kiderült, a DNS-spirálja meghibásodott magzatkorában, így fordított irányba csavarodott, ezért lett „tükörember”.

A 37 éves, hódmezővásárhelyi férfi egyébként teljesen úgy él, mint egy átlagember.

Tíz éve tetovál, nemzetközi fuvarozással is foglalkozik, és ránézésre csupán egy nagyon jó erőben lévő fiatalembert láthatunk. Senki nem is gondolná, hogy szíve a másik oldalon dobog, sőt, minden szerve tükröződik a testében.

– Én nem érzem magam különlegesnek ettől, vagy másnak – mondta a lapnak András, aki azt is elmondta, hogy a nagyobb étvágy is az állapota velejárója. Ezért hangsúlyozottan sokat sportol, hogy vigyázzon magára: mint mondja, a sport nagyfokú kitartást, fegyelmet és alázatot tanított neki, eszerint éli a mindennapjait.

Persze vicces szituációk is adódtak már ebből: amikor például

egy tüdőszűrésen az orvos külön behívta, de nem azért, mert meg kellett vizsgálni, csak szakmai kíváncsiságból, hogy megcsodálja

– vagy egy másik alkalommal amikor udvarolt egy lánynak, az nem akarta elhinni, hogy nem ott van a szíve, ahol másnak...

A jobb oldalon van a magyar tükörember szíve, furcsa rá a magyarázat

