2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
augusztus 20.
Nyitókép: Michael Blann/Getty Images

Beköltöztek a pincébe, de tragédia lett a vége

Infostart / MTI

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy fóti ház lakásként használt pincéje csütörtök reggel

A Hegyalja utcában lévő ház huszonöt négyzetméteres pincéje gyulladt ki; a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, és az ingatlanból egy embert kimenekítettek.

Közölték azt is, nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

A lakóházakban összegyűjtött felesleges papírok és egyéb lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, nehezítik a menekülést, és akadályozzák a tűzoltói beavatkozást - figyelmeztetett a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a felhalmozott éghető anyagok miatt gyorsabban terjed a tűz és több mérgező füst keletkezik.

„Vérzik a gazdaság főütőere” – kritikus helyzetben a hazai vasúti árufuvarozás

Amíg a pályavasút nem éri el a szükséges menetrendszerűséget, addig nem szabadna növelni a pályavasúti költségeket – mondta az InfoRádióban a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Hódosi Lajos szerint jelen helyzetben be kellene fagyasztani a költségeket mindaddig, amíg nem tudnak versenyképes szolgáltatást nyújtani a működtetők.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Ma hajnalban az orosz haderő Kárpátaljára mért katonai csapást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Újra ringbe lép Istenes Bence és Varga Viktor: fogadni is lehet a meccsre, itt vannak a részletek

Augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat.

Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

An Israeli military spokesman says troops will deepen the damage to the "terror infrastructure" held by Hamas.

2025. augusztus 21. 11:04
EuroCity gázolt el egy embert a váci vonalon, vágányzár lépett életbe – fotó, videó
2025. augusztus 21. 10:52
Sulyok Tamás is megszólalt Munkács orosz bombázására reagálva
