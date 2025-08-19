A rendőr először műt, majd bilincsel Hajdúszoboszlón - videó

A rendőröket egy birtokvita miatt kialakult nézeteltéréshez hívták Hajdúszoboszlón 2025. augusztus 16-án este.

A két fél között szóváltás alakult ki, majd egy 30 éves férfi egy csavarhúzóval combon szúrta haragosát. A sérültnek még volt annyi lélekjelenléte, hogy kimenjen az utcára, ahol a rendőrök azonnal megkezdték a seb ellátását a Police Medic tanfolyamon tanultak szerint. A vérzés intenzitása alapján a szúrás nagy valószínűséggel artériát érhetett, ezért az egyenruhások az autóból elővették az érszorítót és feltették a combjára. Az időközben helyszínre érkező mentősök így stabil állapotban tudták kórházba szállítani.

A rendőrök ezt követően felszólították a szurkálót, hogy jöjjön ki az ingatlanból. A 30 éves férfit földre fektették, megbilincselték, majd előállították a rendőrkapitányságra. Súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás.