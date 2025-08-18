Irtóra vártuk - Most ér véget a szúnyoginvázió a Duna mentén

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken - a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén - kerül sor. Ezen kívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tisza-tónál lépnek fel a vérszívók ellen. Utóbbi két területen a tó és a holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítést is végeznek - tartalmazza a közlemény.

Mint írták, hogy az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. Az árhullámot követően a településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is. Ennek során platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtó szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt.

Az érintett önkormányzatok a saját médiafelületeiken tájékoztatják a lakosságot a munkavégzés napjáról, továbbá a katasztrófavédelem honlapján is megtalálható az aktuális ütemterv - tették hozzá.

Ugyanakkor - folytatták - az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Ezért esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizek felszámolása. Ennek során célszerű megtisztítani a csatornákat, árkokat, a vízgyűjtő edények lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ plakátot és tájékoztatót készített, amelyek elérhetőek az intézmény honlapján - olvasható a közleményben.