Különleges körök jelentek meg a Balaton közvetlen közelében

A vulkanikus eredetű Belső-tó vízszintjének ingadozása régóta ismert jelenség, mivel a csapadék a fő vízutánpótlás. A most előbukkant, kőből épített objektum a szakértők szerint nagy valószínűséggel egy „varsakút” vagy halcsapda maradványa figyelt fel a jelenségre a veol.hu.

Azt írják, hogy ezeket a szerkezeteket a 20. század közepéig is használhatták a halak kifogására. A módszer lényege, hogy a halakat a sekélyebb vizekből egy kőfallal körbevett mélyedésbe terelték, ahol azok könnyebben hozzáférhetővé váltak.

Nem zárható ki az sem, hogy az építmény egy természetes forrásfoglalás volt, amelyet tiszta ivóvíz vagy állattartási célokra hasznosítottak. A tóban található több kisebb forrás is, amelyek ilyen időszakokban jól láthatóak.

A rejtélyes kőkút felbukkanása a közösségi médiában is élénk vitát váltott ki, ahol a felhasználók többek között régi ívógödröknek, római kori vízgyűjtőknek vagy viccesen szalonnasütő helynek titulálták.