ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tihany és a Tihanyi Bencés Apátság látképe napfelkeltekor 2020. május 16-án. Előtérben a Belső-tó, háttérben a Balaton.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Különleges körök jelentek meg a Balaton közvetlen közelében

Infostart

A közelmúltban a Tihanyi Belső-tó alacsony vízállása egy eddig rejtett, kör alakú kőrakás-szerkezetet fedett fel, mely feltehetően a terület gazdag halászati múltjához kapcsolódik.

A vulkanikus eredetű Belső-tó vízszintjének ingadozása régóta ismert jelenség, mivel a csapadék a fő vízutánpótlás. A most előbukkant, kőből épített objektum a szakértők szerint nagy valószínűséggel egy „varsakút” vagy halcsapda maradványa figyelt fel a jelenségre a veol.hu.

Azt írják, hogy ezeket a szerkezeteket a 20. század közepéig is használhatták a halak kifogására. A módszer lényege, hogy a halakat a sekélyebb vizekből egy kőfallal körbevett mélyedésbe terelték, ahol azok könnyebben hozzáférhetővé váltak.

Nem zárható ki az sem, hogy az építmény egy természetes forrásfoglalás volt, amelyet tiszta ivóvíz vagy állattartási célokra hasznosítottak. A tóban található több kisebb forrás is, amelyek ilyen időszakokban jól láthatóak.

A rejtélyes kőkút felbukkanása a közösségi médiában is élénk vitát váltott ki, ahol a felhasználók többek között régi ívógödröknek, római kori vízgyűjtőknek vagy viccesen szalonnasütő helynek titulálták.

Kezdőlap    Belföld    Különleges körök jelentek meg a Balaton közvetlen közelében

balaton

tihany

belső-tó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Az amerikai dollár több mint 80 éve páratlanul nagy dominanciát élvez a világkereskedelemben és a globális pénzügyekben köszönhetően az USA gazdasági méretének, a hiteles intézményeinek, a mély és likvid pénzügyi piacainak, geopolitikai hatalmának, valamint – ami döntő fontosságú – a hálózati hatásoknak, illetve ezen tényezők egyedülálló kombinációjának. Egy új tényező azonban átformálhatja a globális monetáris rendet, ez pedig az adatok integritása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

The US president will meet his Ukrainian counterpart in Washington on Monday in the wake of his Alaska summit with Vladimir Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 07:30
Elhunyt Keresztes Szilárd
2025. augusztus 17. 06:58
Halálos baleset miatt borul a balatoni vasúti közlekedés, egyre nagyobb a baj
×
×
×
×