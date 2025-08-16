Magyarország születésnapi tortáját mindenki megkóstolhatja

A nyertes tortát augusztus 19-től a Magyar Ízek Utcája rendezvényen és az ország 500 cukrászdájában lehet megtalálni.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke az InfoRádióban elmondta: "idén ünneplünk egy nagyon szép évfordulót, 140 évvel ezelőtt jelent meg a dobostorta először a nagyközönség előtt, és Dobos C. Józsefhez, valamint a tortához is ezer szállal kötődik ipartestületünk. 1906-ban, amikor nyugdíjba ment a mester, az akkor megalakult Magyar Cukrász Ipartestület elődjének ajándékozta az addig titkos receptet. Mindenképpen szerettünk volna szépen és tiszteletteljesen megemlékezni az évfordulóról, így a Dobostorta 140 tematikával írtuk ki az idei versenyt."

A versenyzőknek a dobostorta jellegét adó alapanyagokat kellett felhasználniuk a tortájukban: tojást, cukrot, karamellizált cukrot, vajat, a vaníliát és étcsokoládét.

Emellé még nehezítésként három alapanyagkosarat is felajánlottak nekik, ezek közül kettőből kellett választaniuk – tette hozzá Erdélyi Balázs. Az egyik a Kárpát-medencében őshonos fűszereket tartalmazta, a másik az őshonos magyar gyümölcsöket, a harmadik pedig a hungarikum pálinkákat vagy a Kárpát-medencében őshonos szőlőfajtákból készült borokat.