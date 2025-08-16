ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei (b-j) előttük a DCJ stílusgyakorlat torta, Magyarország tortája az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepének rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón az Országház Vadásztermében 2025. július 31-én. Az eseményen bemutatták Magyarország cukormentes tortáját és az idei Szent István-napi kenyeret.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Magyarország születésnapi tortáját mindenki megkóstolhatja

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

"Dobostorta 140” témakörben hirdette meg idén a cukrász szakmai szervezet a Magyarország Tortája versenyt, Dobos C. József munkássága és ikonikus remekműve előtt tisztelegve. Nehezítésképpen a cukrászoknak hazai gyümölcsök, fűszerek, borok közül is választaniuk kellett, ilyen volt például a zsálya vagy a csombor, a furmint vagy a kadarka, illetve a berkenye vagy a birs. A 34 torta közül a gyulai Kézműves Cukrászda "DCJ STÍLUSGYAKORLAT” nevű tortája nyert. A részletekről az InfoRádió Erdélyi Balázst, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét kérdezte.

A nyertes tortát augusztus 19-től a Magyar Ízek Utcája rendezvényen és az ország 500 cukrászdájában lehet megtalálni.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke az InfoRádióban elmondta: "idén ünneplünk egy nagyon szép évfordulót, 140 évvel ezelőtt jelent meg a dobostorta először a nagyközönség előtt, és Dobos C. Józsefhez, valamint a tortához is ezer szállal kötődik ipartestületünk. 1906-ban, amikor nyugdíjba ment a mester, az akkor megalakult Magyar Cukrász Ipartestület elődjének ajándékozta az addig titkos receptet. Mindenképpen szerettünk volna szépen és tiszteletteljesen megemlékezni az évfordulóról, így a Dobostorta 140 tematikával írtuk ki az idei versenyt."

A versenyzőknek a dobostorta jellegét adó alapanyagokat kellett felhasználniuk a tortájukban: tojást, cukrot, karamellizált cukrot, vajat, a vaníliát és étcsokoládét.

Emellé még nehezítésként három alapanyagkosarat is felajánlottak nekik, ezek közül kettőből kellett választaniuk – tette hozzá Erdélyi Balázs. Az egyik a Kárpát-medencében őshonos fűszereket tartalmazta, a másik az őshonos magyar gyümölcsöket, a harmadik pedig a hungarikum pálinkákat vagy a Kárpát-medencében őshonos szőlőfajtákból készült borokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Magyarország születésnapi tortáját mindenki megkóstolhatja

magyarország tortája

cukrászat

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezen a piacon verjük Európát, de a világ nagy részét is

Ezen a piacon verjük Európát, de a világ nagy részét is

Lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől, vagy megbízható kereskedőtől, áruházakban vásároljunk csemegekukoricát – erre kéri a fogyasztókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Pásztor Tamással, a szervezet elnökségi tagjával beszélgettünk.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lomtalanítás Szombathely 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum

Lomtalanítás Szombathely 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum

A lomtalanítás Szombathely területén már tavasszal megkezdődött, a nyáron pedig folytatódott. Kisebb szünet után szeptemberben újra elkezdik elvinni a lomokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

After leaving Alaska, Trump says the best way to end the war is "to go directly to a peace agreement" rather than a temporary ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 13:43
Most az online jegyvásárlás állt le a MÁV-nál
2025. augusztus 16. 12:20
Szalmabála okozott balesetet, lezárták a 7-es főutat
×
×
×
×