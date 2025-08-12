ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd
Az őszutó szokatlanul meleg időjárásában férfiak horgásznak csónakból Tiszalök térségében, a Tiszán. MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor
Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Oláh Tibor

Sok ezer magyar horgász most nagyon rossz hírt kapott

Betiltották a csónakos horgászatot a Maconkai-víztározón, Nógrád vármegye legnagyobb horgászvizén.

Alig egy héttel azután, hogy az alacsony vízállás miatt több szakaszon is betiltották a horgászatot a Maconkai-víztározón, elrendelték a csónakos horgászat tilalmát. A tórendszeren a jövő hét folyamán mészkőporos kezelést hajtanak végre – írja a pecaverzum.hu.

Az aszályos idő és alacsony vízállás miatt rendelték el a korlátozásokat, amelyek visszavonásig érvényesek. Augusztus 6-án megérkezett a vízpótlás a Mátraszelei-víztározóból 200 liter/másodperces mennyiséggel, és azóta a vízállás 385-ről 400 centiméterre emelkedett. De ez sajnos nem volt elég ahhoz, hogy feloldják a horgászati tilalmat, sőt augusztus 10-én, vasárnap újabb kényszerintézkedés bevezetéséről adtak hírt.

„Augusztus 11-től tórendszerünkön a csónakos horgászat nem engedélyezett”

közölte a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE). Azt is bejelentették, hogy mészkőporos kezelésre is sor kerül az egyensúly hosszabb megteremtése, az algaszám tartósabb csökkentése érdekében.

A Zagyva folyón kialakított Maconkai-víztározó több évtizede az egyik legnépszerűbb horgászhely Magyarországon. Több ezer horgász élvezte évről évre a tó nyújtotta lehetőségeket, a tavalyi adatok szerint közel 48 000 fogást regisztráltak a helyszínen – írta a Pecaverzum adatai alapján a penzcentrum.hu/hellovidek.

