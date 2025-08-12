ARÉNA
Vásárlók a tanszerek között válogatnak a szeptemberi iskolakezdéshez egy budaörsi bevásárlóközpontban 2015. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor

Összeállította a mesterséges intelligencia az iskolakezdő csomagot - és meg is vette, igen húzós

Infostart

A lista, amelyet a "gép" összeállított, első ránézésre alaposnak tűnik, de készpénznek ne vegye senki, hogy 50 ezerből megússza a tanévkezdést, ha elsős gyereke van.

A Szeretlek Magyarország megbízta a ChatGPT Ügynököt, hogy készítsen listát - árakkal - az elsősök iskolakezdési csomagjáról, kedvezve a talán rutintalanabb szülőknek. A feladatot nyilvánvalóan nem oldotta meg "a gép" 100 százalékosan, de azért iránytűnek nem rossz. Amúgy sem érdemes sokat várni ezzel a vásárlással, a végén nagy kapkodás lesz az áruházakban, boltokban.

A cikk szerint az iskolák honlapján elérhető tanszerlistából tudott "dolgozni" a mesterséges intelligencia, majd ment tovább a boltok irányába, munkája végeztével pedig figyelmeztetett, hogy érdemes az iskolai ukázokat szem előtt tartani.

A termékek (csak nagy vonalakban):

  • vonalas, sima és négyzetrácsos füzetek, borítók, könyvborítók, címkék
  • üzenőfüzet
  • rajzlapok, színes papír, rajzmappa
  • számolókorongok, pálcikák, számkártyák, papír számegyenes, doboz az eszközöknek
  • logikai készlet, papírpénz, műanyag óra és hőmérő, zsebtükör, dobókockák, papír mérőszalag
  • tolltartó és bele: grafitceruzák, postairon, színes ceruzák, radír, tartályos hegyező, vonalzó
  • vízfesték, tempera, zsírkréta, filctollak, gyurma, olló, ragasztó, ecsetek tállal, ronggyal, keverőlappal, hurkapálcika
  • tornafelszerelés (póló, nadrág, zokni, cipő, melegítő, kinti cipő, ugrálókötél, babzsák, labda)
  • tisztasági csomag (szappan tartóval, fogkefe, fogkrém, pohár, rongyszalvéta, papírszalvéta, zsebkendő, vécépapír, uzsonnás terítő, törölköző akasztóval, kiskanál, fésű, ülőpárna, váltóruha, esőkabát, váltóruha zsákkal)
  • ünneplőruhák.

Az iskolatáska a listáról lemaradt, talán mert túl evidens és a listákon nincs rajta.

Árak

Ami pedig az árakat illeti, nem volt könnyű feladat az AI-nak sem, mivel a kiválasztott webshopokban nem volt meg minden eszköz - szerinte.

  1. Tanszerek: 10 380 forint.
  2. Ruházat, cipő: 14 270 forint.
  3. Tisztasági csomag, egyéb: 24 780 forint.
  4. A teljes becsült költség: 49 430 forint.

Ehhez jön még az iskolatáska és a tolltartó.

És ne feledkezzünk meg az iskolák speciális elvárásairól.

