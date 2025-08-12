Összeállította a mesterséges intelligencia az iskolakezdő csomagot - és meg is vette, igen húzós

A Szeretlek Magyarország megbízta a ChatGPT Ügynököt, hogy készítsen listát - árakkal - az elsősök iskolakezdési csomagjáról, kedvezve a talán rutintalanabb szülőknek. A feladatot nyilvánvalóan nem oldotta meg "a gép" 100 százalékosan, de azért iránytűnek nem rossz. Amúgy sem érdemes sokat várni ezzel a vásárlással, a végén nagy kapkodás lesz az áruházakban, boltokban.
A cikk szerint az iskolák honlapján elérhető tanszerlistából tudott "dolgozni" a mesterséges intelligencia, majd ment tovább a boltok irányába, munkája végeztével pedig figyelmeztetett, hogy érdemes az iskolai ukázokat szem előtt tartani.
A termékek (csak nagy vonalakban):
- vonalas, sima és négyzetrácsos füzetek, borítók, könyvborítók, címkék
- üzenőfüzet
- rajzlapok, színes papír, rajzmappa
- számolókorongok, pálcikák, számkártyák, papír számegyenes, doboz az eszközöknek
- logikai készlet, papírpénz, műanyag óra és hőmérő, zsebtükör, dobókockák, papír mérőszalag
- tolltartó és bele: grafitceruzák, postairon, színes ceruzák, radír, tartályos hegyező, vonalzó
- vízfesték, tempera, zsírkréta, filctollak, gyurma, olló, ragasztó, ecsetek tállal, ronggyal, keverőlappal, hurkapálcika
- tornafelszerelés (póló, nadrág, zokni, cipő, melegítő, kinti cipő, ugrálókötél, babzsák, labda)
- tisztasági csomag (szappan tartóval, fogkefe, fogkrém, pohár, rongyszalvéta, papírszalvéta, zsebkendő, vécépapír, uzsonnás terítő, törölköző akasztóval, kiskanál, fésű, ülőpárna, váltóruha, esőkabát, váltóruha zsákkal)
- ünneplőruhák.
Az iskolatáska a listáról lemaradt, talán mert túl evidens és a listákon nincs rajta.
Árak
Ami pedig az árakat illeti, nem volt könnyű feladat az AI-nak sem, mivel a kiválasztott webshopokban nem volt meg minden eszköz - szerinte.
- Tanszerek: 10 380 forint.
- Ruházat, cipő: 14 270 forint.
- Tisztasági csomag, egyéb: 24 780 forint.
- A teljes becsült költség: 49 430 forint.
Ehhez jön még az iskolatáska és a tolltartó.
És ne feledkezzünk meg az iskolák speciális elvárásairól.