Összeállította a mesterséges intelligencia az iskolakezdő csomagot - és meg is vette, igen húzós

A Szeretlek Magyarország megbízta a ChatGPT Ügynököt, hogy készítsen listát - árakkal - az elsősök iskolakezdési csomagjáról, kedvezve a talán rutintalanabb szülőknek. A feladatot nyilvánvalóan nem oldotta meg "a gép" 100 százalékosan, de azért iránytűnek nem rossz. Amúgy sem érdemes sokat várni ezzel a vásárlással, a végén nagy kapkodás lesz az áruházakban, boltokban.

A cikk szerint az iskolák honlapján elérhető tanszerlistából tudott "dolgozni" a mesterséges intelligencia, majd ment tovább a boltok irányába, munkája végeztével pedig figyelmeztetett, hogy érdemes az iskolai ukázokat szem előtt tartani.

A termékek (csak nagy vonalakban):

vonalas, sima és négyzetrácsos füzetek, borítók, könyvborítók, címkék

üzenőfüzet

rajzlapok, színes papír, rajzmappa

számolókorongok, pálcikák, számkártyák, papír számegyenes, doboz az eszközöknek

logikai készlet, papírpénz, műanyag óra és hőmérő, zsebtükör, dobókockák, papír mérőszalag

tolltartó és bele: grafitceruzák, postairon, színes ceruzák, radír, tartályos hegyező, vonalzó

vízfesték, tempera, zsírkréta, filctollak, gyurma, olló, ragasztó, ecsetek tállal, ronggyal, keverőlappal, hurkapálcika

tornafelszerelés (póló, nadrág, zokni, cipő, melegítő, kinti cipő, ugrálókötél, babzsák, labda)

tisztasági csomag (szappan tartóval, fogkefe, fogkrém, pohár, rongyszalvéta, papírszalvéta, zsebkendő, vécépapír, uzsonnás terítő, törölköző akasztóval, kiskanál, fésű, ülőpárna, váltóruha, esőkabát, váltóruha zsákkal)

ünneplőruhák.

Az iskolatáska a listáról lemaradt, talán mert túl evidens és a listákon nincs rajta.

Árak

Ami pedig az árakat illeti, nem volt könnyű feladat az AI-nak sem, mivel a kiválasztott webshopokban nem volt meg minden eszköz - szerinte.

Tanszerek: 10 380 forint. Ruházat, cipő: 14 270 forint. Tisztasági csomag, egyéb: 24 780 forint. A teljes becsült költség: 49 430 forint.

Ehhez jön még az iskolatáska és a tolltartó.

És ne feledkezzünk meg az iskolák speciális elvárásairól.