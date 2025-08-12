ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Nyitókép: Pixabay

Helyenként a 40 fok sem kizárt – jósolja a meteorológus, igaz, még nem keddre

Infostart

A hétfői "normális" időt követően minden nap egyre melegebb lesz, egészen vasárnapig.

Súrolta egy hidegfront Magyarországot, pár fokkal hétfőre vissza is esett a hőmérséklet, de ne legyenek illúzióink, támad a kánikula - újra.

Jelenleg egy anticiklon alakítja egész Európa időjárását, a légáramlatok felhőoszlató hatásúak, eső szinte sehol. A változékony időt okozó frontok, ciklonok Európa északi felén vonulnak.

Kedd hajnalban 10-17 fokról indult a napi melegedés (a belvárosokban és a vízpartokon magasabb hőmérsékletekről), hogy aztán 29-34 fok közt tetőzzön árnyékban kora délután.

A folytatásban napról napra egyre melegebb lesz, a hét második felében sokfelé 35 fok fölött alakul a csúcs, helyenként a 40 fok sem kizárt. Változás vasárnap érkezhet, de hasonló lehet a forgatókönyv a forgatókönyv a hétfőihez.

