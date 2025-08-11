ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Nyitókép: Magyar Péter/YouTube

Rendberakná a katát Magyar Péter, ha kormányra kerül a Tisza Párt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Kormányra kerülése után a Tisza Párt újra bevezetné a kisvállalkozók tételes adózását, a katát, de olyan formában, hogy kiszűrnék a visszaélések lehetőségét - erősítette meg szentendrei fórumán szombat este Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy minden olyan kedvezményt megtartanának, ami a családoknak jelenleg jó, mert a Tisza Párt elnöke szerint a demográfiai helyzet tragikus Magyarországon.

A több gyermekes családok mellett az egy gyermekes családokat is jobban támogatná a Tisza Párt kormányra kerülése esetén - mondta Magyar Péter szombaton Szentendrén.

"Szeretnénk úgy módosítani a csokot, hogy ne veszíthessék el válás esetén a gyerekek a gyerekszobát, tehát ott valamilyen átmeneti intézkedésekkel könnyíteni kell a válásban lévő családoknál. Szeretnénk sokkal inkább támogatni a beteg gyerekeket nevelő családokat is, az egyszülős családokat is" - sorolta.

A Tisza Párt nem támadja a 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitelprogramot, de Magyar Péter szerint szükség van bérlakásokra is.

"Az lenne az igazi segítség, ha valódi béremelkedések lennének. Nagyon sok fiatal nem tudja még eldönteni, hogy Budapesten fog dolgozni, Győrben vagy éppen Schwechaton vagy még messzebb, és ilyenkor praktikus egy bérlakás, akár szociális alapú, akár piaci, mert nem kell eladósodnia mondjuk 15-20 vagy 30 évre, mert lehet, hogy azzal megvárná a gyereke megszületését" - részletezte az ellenzéki vezető.

Magyar Péter szerint biztonságos, kiszámítható jövőt is kell adni a fiataloknak, hogy a demográfiai visszaesést megállítsák.

A Tisza Párt duplájára emelné és inflációkövetővé tenné a családi pótlékot.

"2008 óta nem emelték, ez önmagában nem lesz megoldás, hiszen jelenleg 12 200 forint, és a duplája is csak 24 400, és még nem fogjuk elérni nagyon sokáig a mellettünk lévő mondjuk Ausztriáét, ahol 300 euró ez a juttatás, de első lépésnek jó. Azt kell megnézni, hogy azoknál a családoknál mit tudunk csinálni, ahol nem tudják érvényesíteni az adókedvezményt. Nem csak szavakban kell családbarátnak lenni, meg is vizsgáljuk ezt a főállású anyaságot, mert nyilvánvalóan demográfiai válságban van a hazánk, soha ilyen kevés gyerek nem született, soha ilyen gyorsan nem fogyott a magyar: januárra 9 millió 500 ezer fő alatt leszünk" - mutatott rá.

Magyar Péter interaktív fórumán kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza Párt újra bevezetné a kisvállalkozók adózási formáját, a katát.

"Nem úgy, ahogy volt; olyan szabályozással, hogy a visszaéléseket ki lehessen jobban szűrni. Ezt kellett volna csinálni egyébként a kormánynak, és nem kiönteni a gyereket a vízzel együtt, és rengeteg embert ellehetetleníteni más sávokkal, mint ahogy korábban működtek" - mondta.

A katának szerinte lehetővé kell tennie a későbbi nyugdíjat, mert e körben is "voltak problémák"; komplex javaslatot ígért egy átalakított kata visszaállítására.

Magyar Péter Szentendrén is a Tisza Párt Működő Magyarország programját ismertette. Legfontosabb feladatok között a lakhatási és megélhetési válság kezelését nevezte, a magyar vidék megmentését és a társadalmi béke megteremtését.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Rendberakná a katát Magyar Péter, ha kormányra kerül a Tisza Párt

szentendre

magyar péter

tisza párt

