2025. augusztus 9. szombat
Mozdony halad át a megújult balatonboglári vasútállomáson, ahol a Szántód-Kőröshegy - Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítésének és Kaposvár - Fonyód vonalszakasz felújításának átadóünnepségét tartották 2018. június 14-én.
Nyitókép: Varga György

Lángoló mozdony miatt felfordult a balatoni közlekedés

Infostart / MTI

A Szombathelyről 10.02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.

Azt írták, a Szombathelyről 10.02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott; nem sérült meg senki.

Az eset miatt a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.

Képünk illusztráció.

×