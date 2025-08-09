Lángoló mozdony miatt felfordult a balatoni közlekedés

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.

Azt írták, a Szombathelyről 10.02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott; nem sérült meg senki.

Az eset miatt a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.

Képünk illusztráció.