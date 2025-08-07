Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Tavaly márciusban jelentették be, hogy átépítik a Székesfehérvár mellett található M7-es autópályát, a 63-as főutat és 8-as számú főutat összekötő körforgalmat. A tervek szerint az M7-es autópálya lehajtósávját kétsávossá bővítenék, turbókörforgalmat alakítanának ki beton terelőkúpokkal elválasztott, irányonként dedikált sávokkal. Jelzőlámpás forgalomszabályozás lenne a bevezető utakon, amely csak annyi járművet engedne be a csomópontba, amennyi fennakadás nélkül el tudja azt hagyni. A gyalogos forgalom szabályozása is jelzőlámpával történne, és több irányból is biztosítanák a körforgalom két- vagy háromsávos megközelítését.

Az InfoRádió megkeresésére most az Építési és Közlekedési Minisztérium annyit közölt, hogy a tervek elkészültek, az építési engedélyek és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, és a szükséges forrás megléte esetén kezdődhet az építkezés. A forgalmi problémák enyhítésére azonban már eddig is voltak intézkedések.

A jelenlegi autópálya-kezelő által végrehajtott ideiglenes intézkedések közé tartozik a lehajtósáv sárga felfestéssel történő, csaknem 1 kilométeres meghosszabbítása, valamint a 100 km/órás sebességkorlátozás – jelezték.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, hogy a székesfehérvári körforgalom környékén az utóbbi években állandósultak a torlódások, főként a reggeli és délutáni csúcsidőszakban, valamint a turisztikai idény hétvégéin. Azt is elárulták, hogy bizonyos szakaszokon fokozott balesetveszély van.

A legnagyobb kockázatot jelenleg az autópályáról kihajtani szándékozó járműoszlopok jelentik,

mivel a torlódásokat későn észlelő járművezetők hirtelen fékeznek, sokan visszatérnek a forgalmi sávba, miután nem tudnak lehajtani, továbbá a megnövekedett sebességkülönbség miatt gyakoriak a ráfutásos balesetek. A körforgalom többi bekötőútján azonban ritkán történnek személyi sérüléssel járó ütközések. A rendőrség továbbra is fokozott figyelmet kér a környéken közlekedőktől.

Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor készülhet el a beruházás. Az InfoRádió érdeklődésére Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András annyit közölt, hogy egyelőre nincs információjuk erről a kiemelkedően fontos és szükséges állami beruházásról.