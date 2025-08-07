ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397
usd:
339.94
bux:
103103.35
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
baleset autópálya elakadásjelző háromszög
Nyitókép: Pixabay

Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Állandósultak a torlódások és továbbra is balesetveszélyes az M7-es autópályát a 8-as és a 63-as úttal összekötő székesfehérvári körforgalom környéke. Készült egy terv egy jelzőlámpás turbó körforgalomra, de a sebességkorlátozáson és az autópálya lehajtósávjának meghosszabbításán kívül egyelőre nem történt semmi.

Tavaly márciusban jelentették be, hogy átépítik a Székesfehérvár mellett található M7-es autópályát, a 63-as főutat és 8-as számú főutat összekötő körforgalmat. A tervek szerint az M7-es autópálya lehajtósávját kétsávossá bővítenék, turbókörforgalmat alakítanának ki beton terelőkúpokkal elválasztott, irányonként dedikált sávokkal. Jelzőlámpás forgalomszabályozás lenne a bevezető utakon, amely csak annyi járművet engedne be a csomópontba, amennyi fennakadás nélkül el tudja azt hagyni. A gyalogos forgalom szabályozása is jelzőlámpával történne, és több irányból is biztosítanák a körforgalom két- vagy háromsávos megközelítését.

Az InfoRádió megkeresésére most az Építési és Közlekedési Minisztérium annyit közölt, hogy a tervek elkészültek, az építési engedélyek és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, és a szükséges forrás megléte esetén kezdődhet az építkezés. A forgalmi problémák enyhítésére azonban már eddig is voltak intézkedések.

A jelenlegi autópálya-kezelő által végrehajtott ideiglenes intézkedések közé tartozik a lehajtósáv sárga felfestéssel történő, csaknem 1 kilométeres meghosszabbítása, valamint a 100 km/órás sebességkorlátozás – jelezték.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, hogy a székesfehérvári körforgalom környékén az utóbbi években állandósultak a torlódások, főként a reggeli és délutáni csúcsidőszakban, valamint a turisztikai idény hétvégéin. Azt is elárulták, hogy bizonyos szakaszokon fokozott balesetveszély van.

A legnagyobb kockázatot jelenleg az autópályáról kihajtani szándékozó járműoszlopok jelentik,

mivel a torlódásokat későn észlelő járművezetők hirtelen fékeznek, sokan visszatérnek a forgalmi sávba, miután nem tudnak lehajtani, továbbá a megnövekedett sebességkülönbség miatt gyakoriak a ráfutásos balesetek. A körforgalom többi bekötőútján azonban ritkán történnek személyi sérüléssel járó ütközések. A rendőrség továbbra is fokozott figyelmet kér a környéken közlekedőktől.

Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor készülhet el a beruházás. Az InfoRádió érdeklődésére Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András annyit közölt, hogy egyelőre nincs információjuk erről a kiemelkedően fontos és szükséges állami beruházásról.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

székesfehérvár

torlódás

m7-es autópálya

balesetveszély

körforgalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál
Állandósultak a torlódások és továbbra is balesetveszélyes az M7-es autópályát a 8-as és a 63-as úttal összekötő székesfehérvári körforgalom környéke. Készült egy terv egy jelzőlámpás turbó körforgalomra, de a sebességkorlátozáson és az autópálya lehajtósávjának meghosszabbításán kívül egyelőre nem történt semmi.
 

Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Nyolc volt igazságügyminiszter mellett Bill és Hillary Clintont is beidézték az Epstein-ügy kongresszusi vizsgálatában – az amerikai képviselőház republikánus többsége új lendületet adott a pedofíliával és emberkereskedelemmel vádolt milliárdos, valamint befolyásos kapcsolatai feltárásának.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Egy nagyszabású brit genetikai kutatás nyolc olyan génterületet azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a krónikus fáradtság szindrómával (ME/CFS). A felfedezés megerősíti a betegek által gyakran jelzett fertőzés utáni tünetkezdetet, és áttörést jelenthet a diagnosztika és kezelés fejlesztésében. A szakértők szerint ezzel végre tudományos alapokra helyezhető egy régóta stigmatizált és elhanyagolt betegség – számolt be a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 11:37
Újabb körzet, ahol érdemben vezet a Fidesz
2025. augusztus 7. 10:27
Sportolva tudja elkapni a rosszakat a rendőrség a Balatonnál
×
×
×
×